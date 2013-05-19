دبي ضخت 24.5 مليار درهم في مشروع "وورلد سنترال"

كشفت مؤسسة مدينة دبي للطيران أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها في مشروع دبي وورلد سنترال، حتى الآن، بلغت ‬24.5 مليار درهم، استحوذت الاستثمارات الحكومية على قرابة 90% منها بما يعادل ‬22 مليار درهم، مشيرة إلى أنها تجري مباحثات مع ‬25 شركة طيران عالمية لنقل عملياتها إلى مطار آل مكتوم الدولي الجديد.

وذكرت أن حجم الشحن في المطار حقق نمواً بنحو ‬7.8٪ خلال الربع الأول من عام ‬2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2012، فيما بلغ عدد الشركات التي سجلت في دبي وورلد سنترال، حتى الآن، ‬200 شركة.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران (دبي وورلد سنترال)، خليفة الزفين، أن إجمالي الاستثمارات التي ضخت في مشروعات دبي وورلد سنترال بلغت نحو ‬24.5 مليار درهم حتى الآن، استحوذت الاستثمارات الحكومية على الحصة الكبرى منها، مسجلة ‬22 مليار درهم، فيما بلغت استثمارات القطاع الخاص ‬2.5 مليار درهم.

وأكد أن عمليات نقل الركاب من وإلى مطار آل مكتوم الدولي ستبدأ خلال أكتوبر ‬2013، بعد التوقيع مع مشغلي طيران اقتصادي، هما شركة طيران (ناس) السعودية، وشركة (وايز) الهنغارية، التي تعد أكبر ناقلة اقتصادية في شرق ووسط أوروبا.

وأضاف في تصريحات للصحافيين خلال جولة ميدانية في المشروع نهاية الأسبوع الماضي أن رحلات الناقلتين ستغطي وجهات السعودية، وبودابست الهنغارية، وبوخارست الرومانية، وكييف الأوكرانية، وصوفيا البلغارية، ما يفتح الباب أمام الناقلات الأخرى لتقديم رحلات إلى مناطق أكثر تنوعاً.

وكشف أن هناك مباحثات مع ‬25 شركة طيران عالمية، لنقل عملياتها أو جزء منها إلى مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى قدرة المطار على جذب مزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في ظل الميزات التي يوفرها.

وتوقع الزفين أن تصل الطاقة الاستيعابية للناقلتين، إلى نحو خمسة ملايين مسافر سنوياً، ويتوقع أن ترتفع مع إضافة مزيد من الرحلات والناقلات، فضلاً عن رحلات الطيران الخاصة التي ستنتقل إلى مطار آل مكتوم بحلول عام ‬2015، لافتاً إلى أن المؤسسة وقعت مع ثلاث شركات طيران خاصة لنقل عملياتها إلى المطار.

وأفاد الزفين بأن مطار آل مكتوم الدولي حقق نمواً خلال الربع الأول من العام الجاري في أحجام البضائع المتداولة بلغ ‬7.8٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام ‬2012، ليصل إلى نحو ‬219 ألف طن، مضيفاً أن إجمالي عدد شركات الطيران العاملة في الشحن بالمطار بلغ ‬36 شركة منذ بدء عمليات الشحن في عام ‬2010.