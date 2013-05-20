720 ألف كويتي يستعدون للسفر خلال موسم الصيف

اعتمدت الأسر الكويتية "السفر في الصيف" كهروب من لهيب الحر، وبحسب الأوساط السياحية، فإنه من المتوقع أن تصل نسبة المسافرين الكويتيين إلى الخارج خلال الصيف المقبل 60% من مجمل تعداد الكويتيين البالغ 1.2 مليون نسمة، متوقعة أن يتجاوز إجمالي حجم مبيعات سوق النقل الجوي الكويتي خلال العام الجاري حاجز الـ300 مليون دينار (1.04 مليار دولار)، وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وأشار رئيس مجلس إدارة اتحاد مكاتب السياحة والسفر خالد الحمد إلى أن نسب النمو في سوق السفر المحلي تفوق الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى ارتفاع عدد مكاتب السفر من 160 مكتباً إلى305 خلال سنوات قليلة، مما يدل على عدم تأثرها بالحجز عن طريق الإنترنت.

من جهته، أكد كمال كبشه، مدير عام شركة سفريات مساعد الصالح، أن السائح الكويتي هو الأعلى إنفاقا في العالم، إذ يصرف 4 أضعاف ما يصرفه السائح الأوروبي، موضحاً أن دبي وتركيا تتصدران وجهات السائح الكويتي.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة بودي للطيران، منذر ناجيا، أن السياحة في بعض العواصم العربية لا تزال تتأثر بأحداث الربيع العربي، مما جعل السائح الكويتي يستبعد هذه العواصم من وجهاته، كاشفا عن وجهات جديدة للسائح الكويتي مثل أوروبا الشرقية، وتحديدا سراييفو ورومانيا وبلغاريا.

وتوقعت أوساط مسؤولة في قطاع السياحة والسفر الكويتي أن يتجاوز إجمالي حجم مبيعات سوق النقل الجوي الكويتي خلال العام الجاري حاجز الـــ300 مليون دينار، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تصل نسبة الكويتيين المسافرين خلال الصيف المقبل 60% من مجمل تعداد الكويتيين، وأن ترتفع الميزانيات المخصصة للسفر من قبل الكويتيين بنسبة تتجاوز الـ50%.

وأوضحت أن السائح الكويتي في مقدمة قائمة السائحين الأعلى إنفاقا في العالم بكلفة وسطية للرحلة تبلغ 7 آلاف دولار، لذا فهو محط اهتمام كثير من الدول، حيث ينفق أربعة أضعاف ما ينفقه السائح الأوروبي.

ووفق كشوف الإدارة العامة للطيران المدني فإن أعداد مكاتب السياحة والسفر العاملة في السوق الكويتي بلغت 305 مكاتب، كما أن هناك 65 شركة طيران تعمل في السوق المحلي.

