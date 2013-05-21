آيباد من الذهب الخالص عيار 24 لخدمة نزلاء "برج العرب"

أعلن "برج العرب"، وهو من أكثر فنادق العالم فخامة، عن انضمام مجموعة خاصة من أجهزة الـ"آيباد" من الذهب عيار 24 قيراط لخدمة نزلائه، ليصبح أول فندق في العالم يستخدم خاصية (ICE) والتي يستخدمها النزلاء لتسهيل خدماتهم بالفندق.

وصنعت المجموعة الخاصة من "الآيبادز" الذهبية خصيصاً لفندق برج العرب، وتحمل العلامة الخاصة بالفندق الذي تديره "مجموعة جميرا للضيافة الفاخرة" التي تتخذ من دبي مقراً.

وصمم "برج العرب" ليمثل شراع مركب عربي نادر الوجود، يقف على شاطئ الخليج العربي فوق جزيرة تبعد ٢٨٠ متراً عن الشاطئ وبارتفاع ٣٢١ متراً.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، سيقوم الفندق الذي تم اختياره عدة مرات كأكثر فنادق العالم فخامة، بتقديم الآيباد الذهبي لكل نزيل، حيث يستطيع الآن نزلاء الفندق من استخدام التقنية الجديدة بكل سهولة من داخل الجناح الخاص بهم، وبضغطة زر يستطيعون حجز الخدمات المختلفة التي يقدمها الفندق، ومعرفة كافة التفاصيل عن كل خدمة قبل الحجز.

وقال هاينريك موريو، المدير العام لفندق برج العرب، "إن مجموعة الآيبادز الذهبية الخاصة ببرج العرب تعمل على دعم فلسفة مجموعة جميرا بالبقاء مختلفاً عن طريق تقديم الخدمات الفريدة من نوعها وذلك لتعزيز تجربة جميع النزلاء بالفندق".

وأضاف "لقد قمنا أيضاً بتحديث المكاتب بجميع أجنحة الفندق عن طريق تقديم أجهزة الآيماكس، وهذا حرصاً منا على تقديم أحدث التجارب لنزلائنا ومتابعتنا الدائمة لكل ما هو جديد في مجال الضياف".

ومن جانبه، قال المدير الإداري لشركة "جولد آند كو لندن"، أمجد علي: "إن الآيباد الذهبي المقدم من شركة جولد آند كو لندن هو قمة الفخامة في مجال الأجهزة الإلكترونية الحديثة. ولذلك أردنا تقديم هذه المجموع الفريدة خصيصاً لفندق برج العرب، أكثر فنادق العالم فخامة. إن وجه التشابه بين الفندق وهذه المجموعة الخاصة واضح، حيث إنهم متميزون حقاً من حيث الجودة والمضمون".

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها برج العرب نسخة فريدة من الآيباد الذهبي، حيث إنه في أكتوبر 2012 عرض الفندق للبيع الآيباد ذهبي وردي اللون دعماً لحملة "تحويل برج العرب إلى اللون الوردي".