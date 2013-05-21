"العربية" تشتري 10 طائرات إيرباص بـ350 مليون دولار

قامت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوقيع اتفاقية تمويل بقيمة 350 مليون دولار مع اثنين من المصارف العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتمويل شراء 10 طائرات جديدة من طراز إيرباص 320A.

وبحسب صحيفة الخليج، تم توقيع الاتفاقية مع بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) والبنك التجاري الدولي (CBI، وذلك بحضور كبار مسؤولي الشركة والمصرفين.

وتأتي اتفاقية التمويل لاستلام 10 طائرات إيرباص 320ء جديدة ضمن إطار الصفقة التي وقعتها "العربية للطيران" مع "إيرباص" عام 2007 لشراء 44 طائرة من الطراز نفسه.