3.4 مليار دولار عائدات مصر من السياحة في 4 أشهر

قالت الحكومة المصرية إن إيرادات البلاد من السياحة زادت 16.2 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام، لتصل إلى 3.4 مليار دولار.

وأوضحت الحكومة في بيان أن عدد السائحين ارتفع بنسبة 11.8 بالمئة، وعدد الليالي السياحية بنسبة 17.4 بالمئة إلى 48.2 مليون ليلة، والإيرادات إلى 3.4 مليار دولار بارتفاع 16.2 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقطاع السياحة أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، لكنه يعانى منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في أوائل عام 2011 وما أعقبها من قلاقل سياسية واقتصادية.

وكان القطاع يدر أكثر من عشرة بالمئة من الناتج الاقتصادي المصري قبل الانتفاضة.

وفي عام 2010 استقبلت مصر 14.7 مليون زائر، وهو ما حقق إيرادات قدرها 12.5 مليار دولار، لكن عدد السياح تراجع إلى 9.8 مليون في العام التالي ليصل دخل القطاع إلى 8.8 مليار دولار.

وقال وزير السياحة هشام زعزوع أوائل الشهر إن 2012 شهد تعافيا، حيث وفد 11.5 مليون سائح، وارتفعت إيرادات القطاع إلى نحو عشرة مليارات دولار، مضيفاً أنه في الربع الأول من 2013 زار ثلاثة ملايين سائح مصر بزيادة 14.6 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتطمح مصر على المدى الطويل إلى استقطاب 30 مليون سائح سنويا، والوصول بإيرادات القطاع إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2022.