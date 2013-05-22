"القطرية" تتسلم 3 طائرات شحن جديدة من "إيرباص"

استلمت شركة "القطرية للشحن الجوي" التابعة لـ"الخطوط الجوية القطرية"، ثلاث طائرات جديدة للشحن من طراز إيرباص A330-200، لتنضم الطائرات الثلاث إلى أسطول الشركة المؤلف من 7 طائرات خاصة للشحن.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في بيان صحافي صادر عن الشركة، الأربعاء، إن استلام طائرات من طراز A330-200 للشحن يأتي في الوقت الذي تشهد فيه الشركة تطورات هامة في عملياتها.

وأشار الباكر إلى أن افتتاح مبنى خاص للشحن الجوي في مطار حمد الدولي، في وقت لاحق من هذا العام، تبلغ تكلفته مليار دولار، مضيفاً "بافتتاح هذا المبنى ستتمكن الشركة من استيعاب 1.4 مليون طن من البضائع سنوياً، أي أكثر من ثلاثة أضعاف سعة مبنى الشحن في المطار الحالي".

وسيتم تسيير هذه الطائرات التي تعد من أحدث طائرات الشحن في قطاع الطيران اليوم، إلى وجهات مثل أمستردام وعمّان والقاهرة وكولومبو وهونغ كونغ، بحسب البيان.

ومن المقرر أن تستلم القطرية الشهر المقبل طائرة شحن من طراز "بوينغ 777".

ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي 3 طائرات إيرباص A330 للشحن و4 طائرات بوينغ 777 للشحن.