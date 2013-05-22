840 مليون درهم عوائد السياحة البحرية في دبي بحلول 2015

قال الدكتور أحمد عبد الله بلهول، المدير التنفيذي في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، إن أربع شركات عالمية للرحلات السياحية البحرية الفاخرة اتخذت من دبي مركز انطلاق لنشاطاتها، فيما أصبحت الإمارة محطة رئيسية لمسارات نحو 20 شركة حول العالم.

وجاءت تصريحات بهلول أثناء وصول سفينة الرحلات البحرية “مارينير أوف ذي سيز” التابعة لأسطول “رويال كاريبيان انترناشيونال” إلى مرسى السفن البحرية في ميناء راشد أمس، بعد أن أكملت جولتها الأوروبية، لتنطلق بعدها إلى سنغافورة لمدة 11 ليلة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وتتوقع الدائرة أن يحقق قطاع السياحة البحرية دخلاً قدره 840 مليون درهم عام 2015، لافتة إلى أن سياحة الرحلات البحرية من القطاعات سريعة النمو، ما يعزز من رؤية دبي 2020 لتطوير وتنمية السياحة، والرامية إلى استقطاب 20 مليون زائر.

وتستعد إدارة سياحة السفن البحرية، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، لاستقبال الموسم الجديد، حيث تم الانتهاء من وضع الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز مساهمة هذا القطاع في دعم نمو القطاع السياحي للإمارة بشكل عام.

وقال الدكتور بلهول، في مؤتمر صحافي أمس “منذ انطلاق عمليات رويال كاريبيان انترناشيونال في الشرق الأوسط واختيار دبي كمقر لعملياتها في المنطقة، قامت الدائرة بتطوير علاقة عمل ناجحة معها”.

وأشار إلى أهمية انضمام سفينة “مارينير أوف ذي سيز” إلى قائمة السفن التي تزور دبي في طريقها إلى الشرق الأقصى.

وقال “ستعمل الدائرة لمواصلة العمل معاً ونتوقع المزيد من الازدهار لقطاع الرحلات السياحية البحرية في المستقبل”.

وقالت لاكشمي دوراي، المدير التنفيذي لدى “رويال كاريبيان إنترناشيونال” في منطقة الشرق الأوسط “ستمر السفينة “مارينير أوف ذي سيز” على موانئ “جوا” و”كوشين” و”بينانج” و”كوالالمبور”، ثم ستنضم إلى شقيقتها سفينة “فوياجر أوف ذا سيز” لتقدم مجموعة متنوعة من المسارات إلى كل من الصين وسنغافورة واليابان وكوريا وذلك حتى نهاية العام.

وأوضحت أن “مارينير أوف ذي سيز” تعد إحدى أكبر سفن الرحلات البحرية التي تصل إلى دبي، وتنتمي إلى فئة “فوياجر” الفخمة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من النشاطات المبتكرة والمرافق الفريدة من نوعها، مثل أول حلبة للتزلج على الجليد، ونشاطات تسلق الجدران، وشارع رويال بروميناد الذي يمتد على طول السفينة، وتحيط به المطاعم والمحال.

كما تفتخر السفينة بمسرحها الراقي الذي يتألف من ثلاثة طوابق، وتقدم فيه أشهر العروض الفنية والمسرحية باستخدام أحدث تقنيات الصوت والصورة.

إلى ذلك، من المقرر أن تستقبل دبي السفينة “أم أس سي ليريكا” لأول مرة في نوفمبر المقبل، ضمن الموسم الجديد (2013/ 2014)، وستتخذ من دبي محطة انطلاق لرحلاتها البحرية في المنطقة.