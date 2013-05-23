"العربية للطيران" تدشن الوجهة الثامنة إلى السعودية

بدأت شركة "العربية للطيران" تدشين رحلتها الافتتاحية إلى مدينة أبها السعودية، لتصبح بذلك الوجهة الثامنة للشركة في المملكة، والـ‬85 عالمياً.

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، ذكرت الشركة في بيان لها أمس، أنها ستسيّر رحلتين أسبوعياً إلى أبها، انطلاقاً من مركز عملياتها في الشارقة، يومي الاثنين والسبت.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" عادل علي، إن إطلاق الخدمة الجديدة إلى أبها يأتي استمراراً لالتزام الشركة بخدمة المتعاملين معها على امتداد العديد من الوجهات في المملكة، فيما نواصل العمل للنمو في هذه السوق.

وتسير "العربية للطيران" حالياً ‬88 رحلة أسبوعية مباشرة إلى السعودية من مراكزها الرئيسة في الشارقة والإسكندرية، وتواصل سعيها لتعزيز شبكة خدماتها التي تربط بين أرجاء العالم العربي، لتقدم للمتعاملين خيارات أوسع للسفر الجوي وبكلفة أقل.

يذكر أن "العربية للطيران" تسير رحلات مباشرة إلى مدن الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والقصيم، وينبع، والطائف.