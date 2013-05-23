26 ألف سائح سعودي زاروا الهند العام الماضي

كشف بارفيز ديوان، سكرتير وزير السياحية الهندي، أن عدد السياح السعوديين الذين زاروا الهند العام الماضي بلغ 26 ألف سائح، بنسبة نمو بلغت 12 % مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى أن الهند تهدف لاستقطاب 100 ألف سائح سعودي خلال الثلاث السنوات القادمة.

وقال بارفيز في المؤتمر الصحافي الذي عقده بفندق هيلتون بمدينة جدة، بحضور عدد من كبار مسؤولي الشركات السياحة بالهند والسعودية، ومديري الفنادق وشركات الطيران، إن إجمالي عدد السياح الذين زاروا الهند العام الماضي بلغ 6 ملايين و650 ألف سائح، نسبة الخليجين منهم بلغت حوالي 280 ألف سائح، أي بمعدل زيادة نمو بلغت 38% مقارنة بعام 2011.

وأوضح بارفيز أن مدينة نيودلهي تصدرت الوجهات السياحية الأكثر تفضيلاً للسعوديين، تليها مدن أغرا وجايبور و كيرالا، مبيناً أن خدمات تأشيرات الدخول متوفرة الآن في خمسة مطارات، هي حيدر أباد، بنغالور، غوا، تريفاندروم وكوتشي، وأنه بإمكان السعوديين زيارة الهند خلال جميع فصول السنة، ففي الصيف، يمكنهم زيارة جامو وكشمير وست ولايات أخرى في جبال الهيمالايا، و في الشتاء يمكنهم السفر إلى ولاية كيرالا، وجزر أندامان ونيكوبار.

كما قدم بارفيز خلال المؤتمر الصحافي عرضاً مرئياً عن أبرز معالم الجذب السياحي في الهند، والتي تنوّعت ما بين المناظر الطبيعية والمعالم السياحية، وتشكيلة الخدمات السياحية الفاخرة التي تقدمها الهند، ومرافق العلاج الطبيعي، وشواطئ الغوص ورحلات السفاري، ورياضة تسلق الجبال، كما وجّه بافريز الدعوة لرها المحرق، والتي كانت أول سعودية تتسلق قمة ايفرست، للقدوم إلي الهند والتمتع بتسلق جبال الهيمالا.

ومن جهته، قال فايز أحمد، قنصل عام دولة الهند بجدة، إن معظم التأشيرات للسعوديين تصدر في يومين كحد أقصى، ويمكن تقديم طلبات الحصول على التأشيرة من خلال الانترنت، مشيراً إلى أنه تم إصدار 5،744 تأشيرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013، مقارنة بـ3،900 تأشيرة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بزيادة نمو بلغت 47%.

وكشف فايز أن سفر الطلاب السعوديين إلى الهند في تزايد مستمر، وذلك بهدف انضمامهم لدورات تكنولوجيا المعلومات والإدارة، وأنه بالإمكان زيادة هذه الإعداد إذا ما أخذت هذه الدورات مساراً رسمياً منظماً، مبيناً أن هناك 5 آلاف طالب سعودي يتعلمون اللغة الإنجليزية في الهند.

كما أوضح أحمد أنه يوجد في الهند 160 مستشفي ومركزاً طبياً تمتلك مرافق ممتازة وخدمات نوعية، مشيراً إلى أن تكلفة المصاريف الطبية الهندية أرخص بالمقارنة مع الدول الغربية، وقال إنه وفقا لدراسات معهد غالوب فإن غالبية مواطني دول الخليج يفضلون العلاج في الخارج، وأنهم أنفقوا أكثر من 12 مليار دولار على السياحة الطبية، ونحن نؤكد لهم أن الهند من أفضل الدول في السياحة الطبية.