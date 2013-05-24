"الإماراتية": ‬3 رحلات أسبوعية إضافية إلى كولومبو

تتجه شركة "طيران الإمارات" إلى تطوير خدماتها الجوية إلى سريلانكا، وذلك بإضافة 3 رحلات منتظمة أسبوعياً، ليصل عدد رحلاتها بين دبي وكولومبو إلى ‬31 رحلة في الأسبوع، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأفادت في بيان لها، أنه سيتم تشغيل الرحلات الثلاث الجديدة أيام الأحد والاثنين والخميس، وبذلك يتاح للمسافرين بين دبي وكولومبو أربع رحلات في كل من الأيام الثلاثة المذكورة، وثلاث رحلات يومياً بقية أيام الأسبوع.

ومن المقرر أن تغادر الرحلة الجديدة "إي كيه ‬654" مطار دبي الدولي الساعة ‬45:‬6 صباح أيام الأحد والاثنين والخميس، وتصل إلى كولومبو الساعة ‬45:‬12 ظهراً. أما رحلة العودة "إي كيه ‬655"، فستقلع من مطار كولومبو الساعة ‬10:‬2 بعد الظهر لتصل إلى دبي الساعة ‬55 :‬4 عصراً.

وقال نائب رئيس أول "طيران الإمارات" للعمليات التجارية لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهندي، أحمد خوري، إن تطوير خدماتنا إلى كولومبو يأتي انطلاقاً من التزامنا نحو سريلانكا، ولتلبية الطلب المتزايد على السفر من دبي ومختلف محطات شبكتنا إلى كولومبو، سواء لزيارة البلاد من قبل المغتربين السريلانكيين في المنطقة، أو للسياحة والتجارة.

وبحسب البيان، ستعمل الرحلات الثلاث الجديدة بطائرات من طراز "بوينغ ‬777 ــ ‬300 إي آر" بتقسيم الدرجتين، ما يضيف ‬126 مقعداً لرجال الأعمال، و‬1158 مقعداً للدرجة السياحية كل أسبوع على خط دبي ـ كولومبو، و‬23 طناً من طاقة الشحن لكل رحلة في كل اتجاه.

يشار إلى أن كولومبو من بين المحطات الأولى التي بدأت طيران الإمارات خدمتها، إذ أطلقت رحلات إليها عام ‬1986.

