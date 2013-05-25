شركات طيران أميركية ترفع عوائدها من رسوم الحقائب

أشارت إحصاءات مكتب النقل الأميركي أن رسوم حقائب الخطوط الجوية الـ15 الكبيرة في أميركا بلغت 3.5 مليار دولار، و2.6 مليار دولار من جراء رسوم تغيير مواعيد الرحلات. ويعني ذلك أن رسوم الحقائب ارتفعت بنسبة 3.8% العام الماضي مقابل العام السابق عليه، بينما ارتفعت رسوم تغيير مواعيد الرحلات بنسبة 7.3%، وفقا لمكتب إحصاءات النقل الأميركي.

واحتلت شركة دلتا للطيران المركز الأول بين شركات الطيران في تحصيل رسوم الحقائب، حيث حصلت 866 مليون دولار من تلك الرسوم في العام الماضي، وهو قريب من نفس مستوى ما حصلته في العام السابق له حيث كان الرقم 864 مليون دولار. الأكثر من ذلك أن رسوم الحقائب في العامين الماضيين كانت أقل منها في عام 2010، وفقا لصحيفة "البيان".

ورفعت دلتا رسومها عن الحقائب في العام الماضي بنسبة بسيطة جدا، برغم انها حصلت 952 مليون دولار من الرسوم في عام 2010. وبالتالي فان مبلغ 866 مليون دولار الذي حصلته دلتا من رسوم الحقائب في العام الماضي، بعد رفع الرسوم، قد يكون محبطا لها. و تقول مصادر داخلية من الشركة ان دلتا تنوي الوصول برسوم الحقائب وغيرها الى مليار دولار بحلول عام 2014.

من جهة أخرى، سجلت أميركان أيرلاينز تراجعا في تلك الرسوم في عام 2012 ، التي بلغت 557 مليون دولار، مقابل 593 مليون دولار في عام 2011، و 580 مليون دولار في عام 2010.

وحصلت شركة بريت أيرلاينز 168 مليون دولار من رسوم الحقائب العام الماضي، او ضعف ما حصلت عليه في عام 2010. اما شركتا الاسكا أيرلاينز و فرانتير أيرلاينز الصغيرتان، فقد رفعتا حصيلتيهما من رسوم الحقائب في العامين الماضيين. وحصلت الاسكا على 151 مليون دولار من الرسوم العام الماضي، مقابل 109 ملايين دولار عام 2010.

و سجلت فرنتير ايرلاينز 70 مليون دولار في العام الماضي، مقابل 62 مليوناً في عام 2010. وفي بعض الأحيان يمكن أن نجد أن الزيادة في رسوم الحقائب جاءت من اضافة حقيبة واحدة او اثنتين. لكن المؤكد ان ارتفاع رسوم الحقائب يرجع الى زيادة او خفض عدد الرحلات التي تقوم بها الشركة و الرحلات المتاحة في السنوات الأخيرة.

ارتفاع عدد الرحلات يعني ارتفاع عدد الركاب و بالتالي ارتفاع احتمالات زيادة رسوم الحقائب. واحتلت شركة جيت بلو المركز الاول في استطلاع باور من حيث رضا الركاب، وتلتها ساوث وست ايرلاينز.

الغريب أن كلتا الشركتين هما اللتان حصّلتا أقل رسوم حقائب من الركاب، وسمحتا بحقيبة واحدة مجانية لكل راكب.