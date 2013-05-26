الخطوط الكويتية تستعين بـ"إياتا" لإتمام خصخصتها

وقّعت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اتفاقاً فنياً مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، يساعد الاتحاد بموجبه الشركة في عملية خصخصتها، وإعداد خطة لإعادة الهيكلة والتطوير للسنوات الخمس المقبلة.

وتتعرض الخطوط الكويتية لخسائر متوالية منذ عام 2005، ما دفع مجلس الأمة (البرلمان) لإصدار تشريع يسمح بخصخصتها.

وقدرت وزارة المالية خسائر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، للعام المالي الجاري 2013/2012، بنحو 105 ملايين دينار (366.2 مليون دولار)، بزيادة 41.8٪ عن خسائر العام المالي الماضي.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة في الشركة خالد الخليفي، خلال بيان صحافي، الأحد، إن الدراسات التي قامت بها الخطوط الجوية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار خلصت إلى إنشاء شركة طيران قادرة على تحقيق نجاح تجاري.

وأوضح الخليفي أن عملية الخصخصة بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة كويتية مساهمة باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية، انطلقت استناداً إلى القانون الذي شرعه مجلس الأمة.

ويقول مسؤولون بالخطوط الكويتية إن الخسائر دائماً ما تنتج عن تخصيص مبالغ كبيرة للصيانة الدورية لأسطول المؤسسة المكون من 17 طائرة بكافة أحجامها، وإرهاق الميزانية بأجور العمالة الفائضة عن طاقة المؤسسة التشغيلية.