"إكسبو" توفر 147 ألف فرصة عمل في السياحة بدبي

أفاد تقرير للجنة "إكسبو 2020" بأن 90% من الفرص المتوقعة لاستضافة معرض إكسبو سيتم توفيرها بين عامي 2018 - 2021 لتواكب الاستعدادات لاستضافة "اكسبو الدولي 2020"، بحيث يتم توفير 147 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة والسفر.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الدولة لحضور المعرض، يصل نصيب فرص العمل في قطاعي السياحة والسفر لنحو 40% من فرص العمل التي سيتم توفيرها بين عامي 2013 و2021 والتي تتجاوز 277٫1 ألف فرصة عمل، وفقا لصحيفة "الاتحاد"

ورجح التقريرأن تحول نسبة كبيرة منها إلى وظائف دائمة لخدمة الاقتصاد المتنامي خلال فترة ما بعد المعرض، وشدد على أن استضافة اكسبو الدولي 2020 في دبي سيترك أثراً إيجابياً ليس فقط في دولة الإمارات، وإنما خارج حدودها أيضاً.

وتناول التقرير الأثر الإيجابي لاستضافة المعرض على المنطقة عموماً، حيث يكشف أن كل وظيفة من وظائف معرض «اكسبو الدولي 2020» ستسهم في إيجاد 60 فرصة عمل إضافية في أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.