"التركية" تسيّر رحلات بين الرياض وطرابزون مطلع يونيو

أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها ستبدأ في تسيير خط رحلات طيران مباشر بين العاصمة السعودية الرياض ومدينة طرابزون الواقعة بشمال تركيا اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 يونيو، وذلك بهدف تسهيل انتقال السياح السعوديين في السفر لمدن ومحافظات منطقة البحر الأسود، بدلاً من الانتقال إلى إسطنبول ومنه إلى المطارات الأخرى.

وقال عثمان حاج أوغلي، المدير الإقليمي للخطوط الجوية التركية، لـ"العربية.نت"، إن جدول الرحلات بين العاصمة الرياض ومدينة طرابزون سيتضمن رحلة كل أسبوع، مشيراً إلى أنه من المخطط زيادة عدد الرحلات خلال أوقات المواسم السياحية، لاسيما في مواسم الصيف والأعياد إلى اثنين أو ثلاث رحلات أسبوعياً، وذلك حسب الطلب.

وأوضح أوغلي أن الخطوط الجوية التركية اتخذت هذا القرار بعد تزايد عدد السائحين السعوديين الراغبين في زيارة مدن شمال تركيا ومنطقة شرق البحر الأسود خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يضاعف عدد السائحين السعوديين الراغبين في زيارة مدن طرابزون، ازنقول، ريزا وايدر، كما أن المدينة شهدت في العام الماضي زيارة نحو 60 ألف سائح عربي، أغلبهم من دول الخليج، ومن المنتظر أن يصل عدد السياح العرب إلى المدينة إلى أكثر من 80 ألف سائح.

ومن جهته، قال بهاء الدين اكيون، الملحق الإعلامي بالسفارة التركية بجدة، إن هذا الخط الجديد سيكون بمثابة انطلاقة إلى منطقة شمال تركيا والبحر الأسود لتدعيم حركة السياحة وتنشيط التبادل التجاري وجذب الاستثمارات إلى تركيا، إضافة إلى تنشيط التبادل الثقافي وغيرها من الأنشطة التي ستعود بالنفع على الشعبين السعودي والتركي.

وكشف بهاء الدين لـ"العربية.نت"، عن توجّه الكثير من المستثمرين السعوديين لضخ استثماراتهم في بناء فنادق سياحية من فئة 5 نجوم بالمناطق الشمالية لتركيا، مرجعاً ذلك التوجّه الاستثماري السعودي إلى خلو تلك المناطق من المنافسة الأجنبية، إضافة إلى أنها منطقة بكر وتمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية السياحية الكبيرة، التي لا تتوفر في بعض المدن التركية الحيوية كإسطنبول.