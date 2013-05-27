868 ألف نزيل يمضون 2.5 مليون ليلة في فنادق أبوظبي

أمضى 868 ألف نزيل 2.5 مليون ليلة في فنادق أبوظبي بالإمارات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

وارتفع بذلك عدد نزلاء الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية في أبوظبي بنسبة 10% بنمو 25%، بحسب إحصائيات لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأوضحت الهيئة أن متوسط فترة الإقامة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفع بنسبة 13% إلى 3.29 ليلة، ومستويات الإشغال بنسبة 9% إلى 73%، والعوائد الكلية بنسبة 16% إلى 1.9 مليار درهم، بينما انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 3% إلى 480 درهماً.

ورحبّت المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري بـ28385 نزيل إماراتي، أمضوا 64911 ليلة، بمتوسط 2.29 ليلة.

واستمرت المملكة المتحدة في صدارة الأسواق السياحية الخارجية للإمارة من ناحية عدد مواطنيها المقيمين بالفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات التي استقبلت 54,05 ألف نزيل بريطاني، بزيادة 10% عن الأشهر الأربعة الأولى من 2012، والذين أمضوا 254.76 ألف ليلة بنسبة نمو 22%، وبمتوسط فترة إقامة 4.71 ليلة للنزيل الواحد، أكثر بنسبة 11% من الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاءت الهند في المركز الثاني، موفرة 50,05 ألف نزيل، بزيادة 18%، و228.41 ألف ليلة، بنسبة نمو 51%، وبمتوسط فترة إقامة 4.56 ليلة للنزيل الواحد.

وسجلّت المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج قياسية في شهر أبريل الماضي، مع ارتفاع غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية. وأشارت إحصائيات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى أن 142 فندقاً ومنتجعاً وشقة فندقية في مختلف أنحاء الإمارة قد استقبلت 236.7 ألف نزيل، بزيادة 20% عن شهر أبريل 2012، بينما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنحو الثلث إلى 738.79 ألف نزيل، بمتوسط فترة إقامة 3,12 ليلة للنزيل الواحد، بنسبة نمو 8% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

وشهد شهر أبريل زيادة مستويات الإشغال الفندقي في أبوظبي بنسبة 12%، والعوائد الكلية بنسبة 18% إلى 468.47 مليون درهم.

وارتفعت إيرادات الغرف بنسبة 21% إلى 238,13 مليون درهم، وعوائد أنشطة الأطعمة والمشروبات بنسبة 16% إلى 183,8 مليون درهم. وفي المقابل، تراجع متوسط سعر الغرفة بنسبة 6% إلى 453 درهماً.

وحلّت ألمانيا في الترتيب الثالث على قائمة أكبر الأسواق السياحية الخارجية للإمارة، حيث ارتفع عدد مواطنيها المقيمين بالمنشآت الفندقية في أبوظبي بنسبة 22% إلى 44,033 نزيلاً أمضوا 201.573 ليلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو 30% عن الفترة نفسها من 2012، وبمتوسط فترة إقامة 4.58 ليلة.

وسجلت روسيا أعلى نسبة نمو بين الأسواق السياحية الخارجية للإمارة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع ارتفاع عدد النزلاء الروس بنسبة 66% إلى 10.101 نزيل أمضوا 62.281 ليلة، بزيادة 73% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبمتوسط فترة إقامة 6.17 ليلة للنزيل الواحد، وهو أكبر المتوسطات المسجلة في المنشآت الفندقية في أبوظبي.