السعوديون يتصدرون قائمة العرب الأكثر إنفاقاً في مصر

كشفت وحدة الدراسات الاقتصادية بوزارة السياحة المصرية عن تصدر السعوديين قائمة السائحين العرب الأكثر إنفاقاً خلال زيارتهم لمصر، حيث بلغ متوسط إنفاق السائح السعودي اليومي ما يقارب 102 دولار في الليلة، فيما جاء السائح الكويتي في المركز الثاني بنحو 94.5 دولاراً، والسائح القطري في المركز الثالث بنحو 83.7 دولارا لليلة.

وأكد التقرير أن السائح العربي يعد الأعلى إقامة خلال العام الماضي 2012، مقارنة بغيره من السياح بمتوسط إقامة يتجاوز الـ 11 ليلة. فيما بلغ عدد الوافدين العرب خلال الربع الأول 2013 نحو 520 ألفاً و353 سائحاً عربياً مقابل 483 ألفاً و834 سائحاً عربياً في نفس الفترة من عام 2012 بنسبة زيادة بلغت نحو 7.5%، وفقا لجريدة "الرياض".

ووفقا لإحصائيات صادرة من منظمة السياحة العالمية، يبلغ عدد السياح العرب حول العالم 40 مليون سائح في العام الماضي من كافة دول العالم بمعدل إنفاق 70 مليار دولار خلال زياراتهم لمختلف المناطق.

وكان السياح السعوديون احتلوا المرتبة الأولى على مستوى العالم فيما يتعلق بالإنفاق السياحي بنحو 6.6 آلاف دولار للرحلة الواحدة بحسب دراسة متخصصة حول توجّهات السفر في عام 2013.

وبحسب الدراسة التي أعدتها شركة فيزا، فقد تفوق السعوديون على الأستراليين والذين جاءوا بالمرتبة الثانية بمعدل 4.118 دولار والصينيين بمعدل 3.824 دولار.

وشملت الدراسة نحو 12 ألفاً وستمئة مسافر من 25 بلداً، وبيّنت أن متوسط ميزانية السفر العالمية البالغ 2.390 دولار للرحلة الواحدة مؤهل للارتفاع إلى 2.501 دولار.

وأشارت الدراسة إلى أن عناصر الجذب والمناظر الطبيعية والثقافة هي الدافع الرئيسي لاختيار الرحلة المقبلة بغض النظر عن الوجهة، وتم التأكد من أهمية رغبة المسافرين في استكشاف آفاق جديدة من خلال مقياس السياحة العالمي UNWTO الذي أشار إلى أن نسبة السياح العالميين زادت بمعدل 4% في العام 2012 لتصل إلى 1.035 مليار شخص.