5.4 مليون مسافر عبروا مطار دبي في شهر أبريل

يواصل مطار دبي الدولي تحقيق أرقام قياسية، من خلال أعداد المسافرين شهرا بعد آخر، وآخرها تسجيل معدلات نمو "مزدوجة" بزيادة حركة المسافرين في شهر أبريل، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة مطارات دبي.

وبحسب صحيفة الخليج الإماراتية، سجل مطار دبي الدولي ثاني أكثر المطارات الدولية حركة في العالم من حيث حركة المسافرين الدوليين، ارتفاعا بعدد المسافرين الذين استخدموا المطار الى 5 ملايين و418 ألفاً و946 مسافراً في شهر أبريل 2013 بزيادة قدرها 7 .18% مقارنة مع 4 ملايين و566 ألفاً و673 مسافراً في الشهر ذاته من عام 2012 .

حسب مؤشرات مطارات دبي، يعد شهر أبريل 2013 الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل أكثر من خمسة ملايين مسافر عبر دبي الدولي .

وأسهمت هذه الزيادة المسجلة خلال الأشهر الاربعة الاأولى من العام الجاري في ارتفاع اجمالي أعداد مستخدمي المطار إلى 21 مليوناً و905 آلاف و363 مسافراً بزيادة قدرها 3 .16% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي وصلت فيها أعداد مستخدمي المطار إلى 18 مليوناً و828 ألفاً و279 مسافراً.

أما على مستوى المسافرين حسب الوجهات، فقد تصدرت الهند قائمة الدول من حيث أعداد مستخدمي مطار دبي مسجلة 672557 مسافراً في شهر أبريل الفائت، تلتها المملكة المتحدة مسجلة 419053 مسافراً ثم المملكة العربية السعودية مسجلة 405695 مسافراً. كما احتلت الدوحة قائمة الوجهة الأولى للمدن من حيث مستخدمي مطار دبي مسجلة 207146 مسافراً، تلتها لندن مسجلة 201587 مسافراً، ثم جدة مسجلة 151517 مسافراً .

وسجلت منطقة دول غرب اوروبا أكبر زيادة (بإجمالي أعداد المسافرين) بلغت 207120 مسافراً، تلتها منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة قدرها 180600 مسافر، فمنطقة شبه القارة الهندية بزيادة قدرها 160372 مسافراً. أما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي تأثرت بحالة عدم الاستقرار السياسي حتى بداية عام 2013 فقد سجلت نمواً معتدلاً قدره 23365 مسافراً في شهر أبريل الفائت .

من حيث نسبة النمو، فقد تصدرت أوروبا الشرقية مقدمة القائمة بنمو بلغ 5 .56%، تلتها دول آسيا - الباسيفيك بنمو نسبته 7 .30%، ومن ثم دول آسيا بنمو قدره 5 .24%.

وعلى صعيد حركة الطائرات فقد أظهرت إحصاءات مطارات دبي ارتفاع حركة الاقلاع والهبوط عبر مطار دبي الى 30469 رحلة في أبريل الفائت بزيادة قدرها 9 .6% مقارنة مع 28503 حركة في الشهر ذاته من العام 2012.

وأسهمت هذه الزيادة في زيادة إجمالي حركة الطائرات عبر مطار دبي إلى 121599 حركة بزيادة قدرها 2 .6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 114517 حركة في الفترة ذاتها من العام 2012.