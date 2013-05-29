الأجهر: سوق السفر السعودية تحتاج لـ1.5 مليون مقعد طيران

أكد مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات العامة عبدالله الأجهر، أن سوق السفر السعودي يحتاج من مليون إلى مليون ونصف مقعد كسعة إضافية لاستيعاب الطلب على السفر على مستوى المملكة.

وقال الأجهر في تصريحات نشرتها صحيفة الرياض، إن الخطوط السعودية قد قامت بالزيادة في أسطولها الذي بلغ 133 طائرة على مستوى المملكة، تخدم 27 مطارا، وإن زيادة أعداد الطائرات المستمر من قبل السعودية، جاء تجاوباً مع متطلبات هذا السوق في زيادة السعة المقعدية.

وأكد سعي الشركة إلى زيادة من 35 إلى 50 طائرة من عام 2013 إلى 2018 عبر خطط طويلة المدى لمتابعة مجريات هذا السوق، مضيفاً أن السعودية تقدم 65% من خدماتها للنقل الجوي المحلي ولخدمة حركة النقل الداخلية بما يدلل على اهتمامها بخدمة المواطن والمقيم.

وحول نمو سوق السفر في السعودية، الأجهر أن سوق السفر السعودي ينمو بنسبة من 17 إلى 18% سنويا، بينما تنمو أسواق السفر العالمية بنسبة من 6 إلى 7%، مما يؤكد تزايد الطلب على النقل الجوي، بسبب عدم توفر وسائل النقل البري بشكل كاف، الأمر الذي يزيد من الطلب عليه.

أشار مساعد مدير عام الخطوط السعودية التنفيذي للعلاقات إلى زيادة السعة المقعدية بين أبها وكل من الرياض وجدة والدمام والطائف وتبوك والمدينة المنورة، وتأتي تلك الخطوة في إطار خطة الخطوط السعودية لموسم الصيف، باعتبار مدينة أبها من المصايف الرئيسية بالمملكة.

وبلغت زيادة السعة المقعدية على هذا القطاع 40,656 مقعداً أسبوعياً بنسبة 56% عن نفس الفترة من عام 2010، وذلك من خلال 310 رحلة أسبوعية.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري على تعددية الناقلات التي تخدم المنطقة برحلات دولية من وإلى الدول المجاورة خلال صيف العام الحالي.

وقال الخيبري إن مطار أبها قد تمت توسعته وتجهيزه لاستقبال الرحلات الدولية من الدول المجاورة، حيث ان الهيئة العامة للطيران المدني قد منحت تصاريح للنقل الجوي لهذه الناقلات، بعد معرفة جدواها الاقتصادية والسياحية والتأكد من المعايير الفنية ومتطلبات السلامة والاشتراطات والمواصفات العالمية لهذه الشركات.

وأضاف الخيبري أن منطقة عسير تعتبر منطقة جذب سياحي للعديد من دول الخليج والدول المجاورة بسبب طبيعتها الخلابة وأجوائها الجميلة وطقسها المميز خلال موسم الصيف، مبيناً أن الحركة الجوية في مطار أبها عالية وتعد الخامسة في ترتيب المطارات على مستوى المملكة.