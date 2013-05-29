أسعار تذاكر السفر تنخفض 20% قبل موسم الصيف

تتسابق شركات طيران إماراتية في عروضها الترويجية على تذاكر السفر، في خطوة معتادة لجذب السياح، تسبق حرارة الأسعار في موسم الصيف والإجازات.

وأكدت مصادر في قطاع السفر أن أسعار التذاكر حالياً تقل بنسبة 20% عن أسعارها الفعلية، لكن بشرط السفر أو الحجز قبل موسم الصيف، حيث تبدأ الأسعار في الارتفاع وفقاً للطلب القوي، وخاصة على بعض الوجهات السياحية التقليدية، وفقا لصحيفة "البيان".

وأضافت المصادر أن هناك عروضاً كبيرة لمختلف شركات الطيران المحلية إلى مختلف الوجهات، والتي تقدم فيها أسعاراً تشجيعية على وجهات مختارة، ومن المتوقع استمرار هذه العروض إلى ما قبل موسم الإجازات المتوقع الشهر المقبل.

ويؤكد رياض الفيصل مدير عام شركة أصايل للسفر أن هذه العروض طبيعية في هذا الوقت من الموسم، حيث تراقب شركات الطيران معدل الحجوزات على رحلاتها التي تشهد عادة تراجعاً في الطلب، وتبدأ في بيع المقاعد بأسعار ترويجية، وصولاً إلى أعلى نسبة بيع، حتى لو كانت ضمن أسعار تقل كثيراً على الأسعار المعتادة.

وأضاف أن هذه الفترة هي فترة الهدوء الذي يسبق حرارة الأسعار في الصيف، حيث تبدأ مواسم الإجازات، وهي محددة بشهر يونيو للعائلات ويوليو للمدرسين بعد انتهاء الموسم الدراسي، وشهر أغسطس للمصطافين، حيث تشهد الوجهات السياحية التقليدية طلباً كبيراً في هذا الوقت من العام.

وأشار إلى أن هناك طلباً جيداً حتى الآن على وجهات سياحية تقليدية، مثل تركيا وماليزيا وتايلاند وبعض الوجهات الأوروبية، وخاصة المملكة المتحدة وألمانيا، موضحا أن الأسعار ستعاود الارتفاع وبشكل متسارع خلال الأسابيع المقبلة، وخاصة شهور يونيو ويوليو وحتى أغسطس، حيث تعد هذه الفترة هي فترة الذروة بالنسبة لموسم الإجازات.

وأطلقت طيران الإمارات عروضاً شملت أكثر من 50 وجهة على شبكتها العالمية، وبدأت بيع هذه العروض اعتباراً من 27 مايو الجاري وحتى 6 يونيو 2013. وتشترط عروض طيران الإمارات الحالية السفر بين 10 يونيو و31 يوليو.

وتشمل عروض الناقلة وجهات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروربا والأميركتين والشرق الأقصى وأستراليا.

وتبدأ عروض الأسعار من 2956 درهماً إلى ميونيخ في ألمانيا للدرجة الاقتصادية. وأما الوجهات الشرق أوسطية، فتبدأ الأسعار من 1625 درهماً لكل من عمان وبيروت على الدرجة الاقتصادية، ومن 2625 درهماً لوجهة سنغافورة، و2675 درهماً لبانكوك، فيما تصل أسعار درجة رجال الأعمال على هذه الوجهات إلى 10935 و9125 درهماً على التوالي.

كما تمتد عروض الشركة لتشمل الوجهات الأميركية بأسعار تبدأ من 5450 درهماً لنيويورك، و6220 درهماً للوس أنجلوس، فيما تصل أسعار درجة رجال الأعمال إلى 22180 و22170 على التوالي.أما أسعار شبه القارة الهندية، فتبدأ من 1425 درهماً على الدرجة الاقتصادية لمدينة مومباي، و1515 لدلهي، وعلى درجة رجال الأعمال 4175 و4275 درهماً على التوالي.