"الشرق الأوسط" تستثمر 41 مليار دولار في السياحة بـ2012

بلغت استثمارات قطاع السياحة في دول الشرق الأوسط أكثر من 41 مليار دولار في عام 2012، كان نصيب الإمارات وحدها 22.5 مليار دولار أي أكثر من النصف 55%.

ووفقاً لصحيفة الحياة اللندنية، فقد أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة أن الإمارات استحوذت على نصيب الأسد في عملية الاستثمار في قطاع السياحة والسفر.

وتوقع المجلس في تقرير وزع في أبوظبي أمس على هامش احتفال بإطلاق موقع "هوتلز أند ريست" الإلكتروني المتخصص، أن تستأثر السوق الإماراتية بنحو 19% من إجمالي الزوار الدوليين في المنطقة بمعدل 10.9 مليون هذه السنة.

وأشار إلى أن إنفاق السياح الدوليين داخل الإمارات بلغ العام الماضي 121.1 مليار درهم (33 مليار دولار)، ما يجعل حصة الإمارات من الإنفاق الإجمالي في المنطقة تصل إلى 42.2 %.

ولفت إلى أن المساهمة الكلية لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بلغت 193.6 مليار درهم العام الماضي.

وأطلق المدير العام لـ"المجلس الوطني للسياحة والآثار" محمد خميس المهيري، الموقع في احتفال أقيم في "قصر الإمارات" برعاية وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وحضور مسؤولين من هيئة السياحة والثقافة في أبو ظبي ومديري الفنادق والمنتجعات والمؤسسات السياحية في الإمارات.

ورأى المهيري أن إطلاق الموقع يأتي ضمن الجهود الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الإعلامية الإلكترونية لتنشيط السياحة في الإمارات. وأكد أهمية الإعلام السياحي الإلكتروني في الترويج للسياحة داخلياً وخارجياً.

وقال مدير موقع "هوتلز أند ريست"، أحمد المجايدة "قرارنا بإطلاق هذا الموقع جاء في ظل ارتفاع حجم الإنفاق على التسويق في وسائل الإعلام الاجتماعي إلى ثلاثة بلايين دولار بحلول عام 2014". ولفت إلى أن البحوث والتوقعات في هذا الصدد تؤكد ارتفاع الإنفاق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكمبيوترات الشخصية في الشرق الأوسط إلى نحو 30 مليار دولار هذا العام.

وأكد المجايدة أن الطفرة في الإعلام السياحي عبر الإنترنت تتزامن مع توسع دول الخليج في المشاريع السياحية، لافتاً إلى أن الدراسات تؤكد توجه دول الخليج إلى إنفاق نحو 18 مليار دولار حتى عام 2015 على بناء مراكز ومرافق سياحية قادرة على جذب السياح من دول العالم، وتخصيص نحو 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018.