شركات الطيران تلعب على "وتر" الصيف وترفع أسعار التذاكر

مع قدوم موسم السفر الذي بات على الأبواب، بدأت شركات طيران في السعودية، برفع أسعارها، والبعض منها وصلت نسبة الزيادة لديه إلى 30%، وهو الأمر الذي رآه البعض من المحللين أنه مبالغ فيه، وليس فيه أي مبرر.

وبحسب صحيفة الاقتصادية، فقد أكد مصدر في قطاع السياحة والسفر أن شركات طيران دولية، تنطلق من مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى وجهات خارجية، رفعت أسعار تذاكرها وهي ارتفاعات اتبعتها خطوط الطيران العربية والخليجية العاملة في السعودية.

وقال خليل النشمي، مساعد المدير العام في إحدى وكالات السفر والسياحة في الدمام إن خطوط طيران عالمية رفعت أسعار تذاكرها إلى بعض الجهات بنسبة تبلغ 30%، خاصة إلى اسطنبول وكوالالمبور، وهي وجهات سفر مفضلة بالنسبة للسعوديين لقضاء إجازتهم الصيفية فيها.

وذكر النشمي أن الخطوط التركية رفعت أسعار تذاكرها من مطار الملك فهد الدولي في الدمام إلى اسطنبول من 1200 ريال إلى 3500 ريال، كما رفعت الخطوط السريلانكية أسعار تذاكرها إلى كوالالمبور من 1800 ريال إلى 3800 ريال.

وأوضح أيضا أن هذه الارتفاعات تنطبق أيضا على بقية خطوط الطيران العربية والخليجية، حيث ارتفعت قيمة هذه التذاكر من الدمام إلى اسطنبول من 2000 ريال إلى 4500 ريال.

وقال إن الأسعار ارتفعت نحو 30 في المئة مقارنة بأسعارها في ذات الفترة في العام الماضي، وإن شركات الطيران العاملة في السعودية تعتبر "الوحيدة" التي رفعت أسعارها إلى هذا السعر مقارنة بشركات طيران أخرى تتخذ من مطارات دولية مجاورة نقطة انطلاق نحو وجهة خارجية.

ووفقاً للنشمي، فإضافة إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات، فإن سبب هذه الارتفاعات يعود أيضا إلى "الرسوم العالية" المفروضة على وقوف الطائرات في المطارات السعودية، مقارنة برسوم مطارات الدول الأخرى المجاورة، مثل البحرين، والكويت، والإمارات؛ وكذلك أيضا قِصر المدة الزمنية المتبقية بين الإجازة الصيفية وبداية شهر رمضان المقبل.

من جهته، ذكر محمد عياش، مسؤول أحد مكاتب السفر والسياحة في الدمام، أن أسرا سعودية دفعت مبالغ تجاوزت 40 ألف ريال قيمة تذاكر لأفرادها، للسفر إلى وجهات خارج منطقة الخليج، وقال "لكنها إذا ذهبت إلى ذات الجهة من مطار البحرين الدولي فإن ذلك سيكلفها نحو 29 ألف ريال، ومن مطار الكويت الدولي نحو 24 ألف ريال".

وأشار بالفعل إلى وجود أسر سعودية تفضّل إقلاع رحلاتها من مطارات مجاورة، كالبحرين، والكويت، والشارقة، ودبي، لوجود فارق كبير في أسعار التذاكر من تلك الدول، بسبب عدم الإجازة الصيفية في تلك الدول.