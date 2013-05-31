"الاتحاد للطيران" ترفع رحلاتها في 4 عواصم منتصف يونيو

زادت شركة "الاتحاد للطيران" عدد رحلاتها المتجهة إلى مدن عمّان والقاهرة وإسلام آباد ومسقط، ابتداء من ‬15 يونيو المقبل، في وقت أطلقت فيه خطاً جديداً للشحن حول العالم، بحسب صحيفة الإمارات اليوم.

وأفادت الشركة في بيان صدر عنها أمس، أن الزيادة الجديدة في عدد الرحلات تأتي في إطار جهودها لتوفير تجارب سفر تتسم بالسلاسة للمسافرين من مختلف أنحاء المنطقة، وتمكينهم من الاستفادة من الموقع المتميز لإمارة أبوظبي، وشبكة وجهات "الاتحاد للطيران" المتنامية للرحلات البعيدة والفائقة المدى.

وقال رئيس شؤون الاستراتيجية والتخطيط في الاتحاد للطيران، كيفن نايت، إن الناقلة ستواصل توفير مزيد من خدمات الربط، وتحسينها عبر مركزها التشغيلي في أبوظبي.

وتابع "لا تقتصر جهودنا على زيادة عدد الرحلات فحسب، بل الأهم من ذلك أننا نعمل على تحسين جودة رحلات الربط من وإلى العواصم في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، بهدف توفير رحلات ربط سلسة مع المدن الاستراتيجية الرئيسة في آسيا وأستراليا وأوروبا والأميركتين والخليج.

يشار إلى أن عدد رحلات الاتحاد للطيران إلى مسقط سيرتفع من ‬20 إلى ‬23 رحلة أسبوعياً، بما يضمن الربط بصورة أمثل بين العاصمة العُمانية مع شبكة الاتحاد للطيران لمنطقة شمال آسيا وعدد من الوجهات العالمية الرئيسة مثل اليابان، والصين، وكوريا الجنوبية.

وستضيف الاتحاد للطيران أربع رحلات ليلية أسبوعياً إلى جدول رحلتيها اليوميتين الحالي إلى ومن العاصمة الأردنية عمّان، ما يكفل تحقيق الربط الأمثل مع الوجهات العالمية في جنوب شرق آسيا وأستراليا.

ومن المقرر كذلك أن ترفع الاتحاد للطيران عدد رحلاتها إلى القاهرة من ‬18 رحلة أسبوعياً لتصبح ثلاث رحلات يومياً، بغرض الاستفادة من سوق الرحلات المتجهة من وجهة لأخرى مباشرة، مع تعزيز تدفق المسافرين إلى شبكة الوجهات العالمية للاتحاد للطيران.

