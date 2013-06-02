الكويت تلغي تراخيص 38 مكتب سياحة وسفر في 2012

أكد مراقب النقل الجوي لعمليات الطيران سلطان الشويعي، أنه تم إلغاء ترخيص 38 مكتب سياحة وسفر في الكويت خلال عام 2012، وذلك لمخالفتهم للقواعد والقوانين المعمول بها في سوق النقل الجوي الكويتي وتعاونهم مع جهات غير مرخصة لها بإصدار تذاكر السفر.

وأوضح أن إدارة الطيران المدني حريصة على إدارة وتنظيم ومراقبة عمل شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر والشحن الجوي العاملة في السوق الكويتي، حيث تقوم بحملات وإجراءات تفتيش دورية لسوق النقل الجوي لتحديد مدى استيفاء شركات الطيران ومكاتب السياحة والسفر للشروط اللازمة، فهناك تنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبخاصة وزارة التجارة والصناعة، وفقا لصحيفة "القبس".

وبين أن المكاتب التي تعمل على تسجيل حجوزات وهمية على تذاكر السفر ستطبق عليها غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار عن كل مخالفة، كما يوقع على المخالفين لقواعد تنظيم الرحلات الشاملة وأسعارها او لشروطها المعتمدة غرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار.

وتابع الشويعي: هناك شعبة خاصة للشكاوى بالطيران المدني وهي على استعداد تام لاستقبال شكاوى المسافرين والتحقيق فيها وإعداد تقارير خاصة بهذه الشكاوى لرفعها الى اللجنة المختصة التي بدورها ستقوم بالإجراءات اللازمة، مبينا انه خلال عام 2012 بلغ عدد الشكاوى المقدمة ضد مكاتب السياحة 493 شكوى.

وطالب الشويعي جمع مكاتب السياحة والسفر بضرورة التأكد من ارفاق الشروط الخاصة باسعار التذكرة وقسيمة الفندق وأي قيود على استعمالها لاطلاع المسافر عليها قبل السفر. وكذلك بضرورة اصدار سند قبض لكل عملية بيع لتذاكر السفر او حجز الفندق او اي خدمات اخرى، على ان يذكر في سند القبض اضافة الى المبلغ المدفوع اسم المستفيد، التاريخ، رقم التذكرة، وشروط التذكرة.

ومن جانبه قال مدير المبيعات في الخطوط الجوية الكويتية ناصر خورشيد، ان الخطوط الجوية الكويتية وضعت خطة طموحة خلال الاسابيع الاولى من شهر رمضان المقبل تتمثل بتشغيل 160 رحلة على الاتجاهين 80 رحلة اساسية و80 رحلة اضافية، وذلك لان من المتوقع ان يكون اعداد المسافرين كبيرا خلال هذه الفترة. واشار الى انه من المتوقع ان تنضم اولى الطائرات الجديدة لاسطول الكويتية خلال شهر يوليو المقبل. كما انه جار الآن انهاء اجراءات تشغيل 3 محطات جديدة في كل من فيينا وسراييفو واسطنبول متوقعا ان تكون اولى الرحلات لهذه الجهات بالاسبوع الاول من شهر أغسطس.

وعن موسم الحج قال خورشيد من المتوقع ان يكون هناك انخفاض كبير باعداد الركاب للحج يتجاوز %70 مقارنة بعام 2012 الذي تم خلاله نقل اكثر من 30 الف حاج من الكويت، وذلك بسبب الكوتة المفروضة والمحددة بخمسة آلاف حاج فقط.

واضاف ان «الكويتية» عملت على تعويض النقص المتوقع باعداد الحجاج والخسارة المترتبة من ذلك من خلال زيادة رحلات العمرة خلال شهر رمضان.

ومن ناحيته بين رئيس اتحاد مكاتب السياحة والسفر خالد الحمد، انه بموجب التعميم الصادر عن وزارة ا لداخلية اخيرا بخصوص تذاكر سفر المبعدين فان كفيل المبعد بإمكانه اصدار تذكرة المغادرة من اي مكتب سياحة وسفر وهي ليس حكرا لجهة معينة.

وحذر الحمد من التعامل مع الجهات والمكاتب غير المرخصة كمكاتب حجز المصحات العلاجية ومكاتب حجز الفنادق حيث انها جهات غير مرخص لها اصدار تذاكر السفر.

واوضح ان هذه المبادرة التي ينظمها الاتحاد جاءت بهدف ازالة العوائق ومناقشة المشاكل التي تواجه مكاتب السياحة والسفر ولإيصال وجهات النظر ولتوطيد العلاقات مع الجهات الرقابية وشركات الطيران العاملة في السوق المحلي.

قال الشويعي ان عدد شركات الطيران العاملة بمطار الكويت الدولي بلغ 43 شركة، وبلغ اجمالي حركة الطائرات 71519 رحلة تجارية، بالاضافة الى 13598 رحلة عارضة، وبلغ عدد الركاب 8.566 ملايين راكب بزيادة %2 عن عام 2011، وبلغت مبيعات التذاكر على نظام بي اس بي 280 مليون دينار بزيادة %11 عن عام 2011 وبلغ عدد التذاكر المباعة 2.4 مليون تذكرة بزيادة %5 عن عام 2011.