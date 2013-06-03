كافة شركات السياحة المصرية ستتعامل بسوق إيران في سبتمبر

كشف وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، عن السماح لجميع شركات السياحة المصرية بالتعامل في السوق الإيراني بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن بقاء 3 شركات حكومية " لاكي تورز – دهب – مصر للسياحة" المسموح لهم فقط بالتعامل في السوق الإيراني وفقا للضوابط التي تم وضعها من قبل الجهات السيادية غير منطقي فلا يمكن لهذه الشركات أن تستطيع نقل نصف مليون سائح إيراني .

وأضاف زعزوع أن الوزارة أعدت خطة لتمويل تحويل 155 ألف غرفة فندقية إلى استخدام الطاقة النظيفة خلال 5 سنوات، بحسب "اليوم السابع" المصرية.

تصريحات زعزوع جاءت خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم على هامش توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة السياحة مع البنك الأهلي وجمعية "سيدا" للطاقة الشمسية لتمويل تحويل الفنادق بمرسى علم بالبحر الأحمر وشرم الشيخ إلى الاقتصاد الأخضر والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة .

وأوضح أن توقيع البروتوكول مع البنك الأهلي وممثله شريف علوى نائب رئيس مجلس إدارة البنك ثمرة لجهود سنوات كثيرة لتحويل المدن السياحية إلى الاقتصاد الأخضر، حيث عرض البنك قروضاً للفنادق بسعر فائدة 2%، حسب حجم الفندق وقدرته على السداد .

وقال زعزوع إن الوزارة خاطبت الحكومة لزيادة مبلغ تعويض القطاع السياحي عن فارق سعر رفع الدعم عن الوقود من 1.25 إلى 1.5 مليار جنيه مشيراً الى وجود صعوبات لتوفير 6 مليارات جنيه على 3 سنوات لتحويل مصادر الطاقة إلى الطاقة النظيفة ورفع الدعم بشكل كامل على الطاقة بالنسبة للسياحة .