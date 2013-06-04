الخطوط القطرية تستضيف اجتماعات العمومية الـ70 لـ"أياتا"

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) عن استضافة الخطوط الجوية القطرية لاجتماعات الجمعية العمومية السبعين للاتحاد وقمة النقل الجوي العالمية، والتي ستجذب قادة قطاع النقل الجوي الى الدوحة في الفترة من 1-3 يونيو 2014.

وقال توني تيلور، المدير العام الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد الدولي للنقل الجوي"، في بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، "ستكون قطر موقعاً رائعاً لاجتماعات الجمعية العمومية السبعين، حيث تقع في قلب منطقة الشرق الأوسط الحيوية والسريعة النمو. كما تتفهم الحكومة في قطر قوة قطاع النقل الجوي في دفع النمو والتطور الاقتصادي، كما أن نهج البلاد في قطاع النقل الجوي يعد منارة لهذا القطاع. وأنا واثق من الخطوط الجوية القطرية المرموقة ستستضيف مجتمع النقل الجوي الدولي بأسلوب الضيافة الأصيلة الذي تشتهر به قطر.



وكانت شركات الطيران الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد قبلت دعوة الخطوط الجوية القطرية لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية لعام 2014 في ختام اجتماعات الجمعية العمومية التاسعة والستين للاتحاد في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

وكانت "الخطوط الجوية القطرية" قد انضمت الى الاتحاد الدولي للنقل الجوي عام 1997، وكانت أول شركة في عام 2004 تنضم إلى معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي للسلامة التشغيلية (IOSA)، كما أن الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر يشغل منصب عضو في مجلس محافظين الاتحاد منذ عام 2012.

وستكون هذه المرة الرابعة التي تستضيف بها منطقة الشرق الأوسط اجتماعات الجمعية العمومية، حيث عقدت سابقاً في عمّان، الأردن (1997) وفي طهران، أيران (1970) وفي القاهرة، مصر (1946).

ومن جانبه قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إنه شرف كبير لدولة قطر والخطوط الجوية القطرية أن تستضيف الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للنقل الجوي للمرة الأولى العام المقبل. وان اختياركم لدولة قطر يعد اعتراف بالمكانة التي باتت تتمتع بها البلاد كمقر عالمي للطيران".

وأضاف "كوني عضو في مجلس محافظين الأياتا، ومع مواصلة نمو وتطور القطرية كشركة طيران عالمية رائدة ومفضلة لدى المسافرين، سأواصل العمل على دعم أعضاء الأياتا في المنطقة والعالم."

وقال: "نحن نتطلع لاستضافة قادة قطاع الطيران العالمي في الدوحة وإطلاعهم على التطورات التي تشهدها البلاد في البنية التحتية وخاصة المرافق الحديثة في مطار حمد الدولي".

وحضر اجتماعات الجمعية العمومية التاسعة والستين للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة النقل الجوي العالمية في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا حوالي 700 من قادة قطاع الطيران الجوي في العالم من بين 240 شركة طيران عضو وأطراف معنية وشركاء استراتيجيين في الاتحاد، كما جذبت الاجتماعات حوالي 200 من الصحافيين الذي يمثلون وسائل الإعلام المختلفة من كافة أنحاء العالم.