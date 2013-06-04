دائرة السياحة: 1.1 مليون سائح سعودي زاروا دبي في 2012

أكد مسؤولو السياحة في دبي أن العدد الرسمي للسعوديين الذين قضوا ليالي فندقية في شقق وفنادق بدبي العام الماضي، بلغ مليوناً و128 ألف مواطن سعودي، ولا يدخل في هذا العدد من يقيمون في دبي بشكل دائم، أو يملكون منازل أو يترددون على دبي من باقي الإمارات الأخرى.

وأرجع علي الزيات المدير التنفيذي لدائرة السياحة بدبي في المملكة في تصريحات لصحيفة الرياض التناقض في أرقام عدد السياح السعوديين إلى أن هذا راجع لمصدر الإحصائية التي تختلف حسب الجهة التي توفرها، سواء من المنافذ والجهات القائمة على السياحة، وأيضا في ظل وجود مواطنين ومقيمين في المملكة يتنقلون بين المملكة والإمارات.

وكانت دائرة السياحة والتسويق التجاري، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، قد نظمت أمس الأول مؤتمراً صحفياً بفندق الفيصلية بالرياض للإعلان عن تفاصيل حملتها الترويجية لموسم العطلات الصيفية تحت عنوان "الصيف.. حتماً دبي"، بالتعاون مع طيران الإمارات الناقل الرسمي لحدث مفاجآت صيف دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

وتضمن المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل الحملة، والتي تستمر على مدى 3 أشهر اعتباراً من 7 يونيو الحالي إلى 7 سبتمبر المقبل في أجواء تسودها المشاعر الاحتفالية والمفاجآت المتوالية.

وقال سعيد الفلاسي، مدير إدارة الشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات "تحرص المؤسسة كعادتها في كل عام، على زيارة المملكة لإطلاع العائلات السعودية على ما توفره لهم إمارة دبي من عروض وفعاليات تجعل من زيارتهم للإمارة عطلة صيفية لا تنسى، لا شك أن دبي هي مدينة عصرية مهيأة بالكامل من حيث البنية التحتية والمرافق السياحية وعوامل الجذب لتكون وجهة صيفية رائدة، بحيث يستطيع كافة السياح قضاء عطلتهم كما يرغبون".

وقال عادل الغيث، نائب رئيس طيران الإمارات في المملكة والبحرين واليمن: "واصلت طيران الإمارات تقديم دعمها الكامل لجميع المناسبات التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مدار الأعوام السابقة، وتأتي فعاليات صيف دبي لتؤكد هذا الالتزام بتوفير الدعم عاماً بعد عام لحدث يسهم بشكل كبير في دعم قطاع السياحة في دبي، ونظراً إلى أهمية السوق السعودية لعمليات طيران الإمارات، فقد عملنا على وضع الطائرة العملاقة إيرباص A380 لخدمة جدة بمعدل 3 رحلات يومياً".

من جهته، قال النقيب سالم علي ممثل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: "يسرنا إطلاع إخواننا في المملكة على مدى التسهيلات التي نحرص على تأمينها لزوار وسياح دبي عبر المنافذ الحدودية والتي تضمن لهم تخليص إجراءات دخولهم وخروجهم بأسرع وقت".

وأضاف "لقد اعتمدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب مؤخراً 14 بوابة ذكية في المبنى رقم (3) لمطار دبي الدولي يقوم عبرها المسافر بالتسجيل لمرة واحدة فقط عند دخوله إلى دبي ليصبح قادراً بعدها على الدخول عبر تلك البوابات دون الحاجة لختم جواز سفره".