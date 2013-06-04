دبي تضيف 53 فندقاً جديداً بـ10 آلاف غرفة للنزلاء

تستعد مدينة دبي بافتتاح أكثر من 35 فندقاً جديداً تضم 10 آلاف غرفة لخدمة نزلائها من أنحاء العالم القادمين للسياحة بين عامي 2013 و2015، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في الإمارة.

وقالت الدائرة إن إسهام السياحة في إجمالي الناتج المحلي في الإمارة يصل إلى 100 مليار درهم، وتتمثل رؤية دبي السياحية في مضاعفة عدد الزوار القادمين إلى دبي بحلول 2020 وزيادة مساهمة صناعة السياحة في اقتصاد المدينة إلى 3 أضعاف، وفقا لصحيفة "الخليج".

جاء ذلك على هامش حفل التكريم الذي نظمه مكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي يوم أمس، لسفراء سياحة الأعمال الذين أسهموا في استقطاب المؤتمرات إلى دبي، حضره كبار الشخصيات وممثلون عن الدوائر الحكومية، والشركات الخاصة، والجمعيات، والمجالس .

وأشارت الدائرة إلى أن دبي حلت سابعاً بين المدن العالمية من حيث عدد الزوار الدوليين في العالم، وفي المراتب العشرين الأوائل من حيث إنفاق السائح، بينما جاءت في المركز التاسع كأكثر الوجهات شعبية للأعمال عالمياً، في حين سجلت دبي أفضل سوق من حيث أداء الفنادق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام 2013.

وقال هلال المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي خلال كلمة ركز فيها على أهمية القطاع في تحقيق 20 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2020 ورفع نسبة المساهمة السنويّة لقطاع السياحة في الاقتصاد المحلي للإمارة بمعدل 3 أضعاف.

وأضاف المري أن من ركائز استراتيجيتنا لعام 2020 جعل دبي وجهة عالمية ومكاناً مفضلاً للأعمال، والمحافظة على مكانة دبي كعاصمة للمعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، الامر الذي يتطلب تعزيز العلاقات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة وتعزيز مكانة دبي مركزاً نشطاً للفعاليات الرئيسة.

كما أشار المري إلى تحقيق رقم قياسي على صعيد عدد الحاصلين على الجائزة لهذا العام الذي تضاعف مقارنة مع النسخة الأولى، وأن التكريم بات يشمل الإنجازات والمساهمات المتميزة للسفراء وعددهم 22 سفيراً، من الأفراد والمؤسسات، وأصحاب المساهمات الخاصة لهذه الصناعة الذين تم تسليم الدروع والشهادات لهم. وأكد المري أن هذه المكانة التي وصلت إليها دبي تعكس مقدار الجهد والعمل الجماعي المبذول من قبل كافة الأطراف.