أياتا: 1.5 مليار دولار أرباح "الطيران" العربي في 2013

أكد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) توني تايلور، أن أداء قطاع الطيران يختلف من منطقة إلى أخرى في العالم، إذ لا يزال يعاني في كل من أوروبا وإفريقيا، ويسجل انتعاشاً في آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

وأشار في حديث إلى صحيفة الحياة على هامش اللقاء السنوي الـ69 الذي تستضيفه كيب تاون في جنوب إفريقيا، إلى أن المنطقة العربية من بين المناطق التي قادت القطاع خلال العام الحالي، إذ احتلت المرتبة الأولى لجهة معدل نمو حركة المسافرين، تقودها دول الخليج.

وتوقع أن يحقق القطاع في المنطقة العربية هذه السنة أرباحاً بقيمة 1.5 مليار دولار بزيادة نصف مليار دولار على العام الماضي.

وعلى رغم آثار تداعيات أزمة الربيع العربي على حركة السياحة في بعض دول المنطقة، تشير أرقام "أياتا" إلى أن دول المنطقة ستحقق أعلى نسبة نمو في حركة المسافرين هذه السنة بنمو 15 في المئة، تليها أميركا اللاتينية بنسبة 9.8 في المئة، في وقت لا تتجاوز معدلات هذا النمو حول العالم 5.3 في المئة.

وشدد تايلور، على أن قطاع الطيران يساهم في نحو 129 بليون دولار في الناتج المحلي للمنطقة العربية، ويستوعب 2.7 مليون عامل.

ولفت إلى أن لدى هذه المنطقة أكثر من ألف طائرة في الخدمة حالياً، معتبراً أن العدد الكبير من الطائرات المتوقع دخولها إلى أسواق الخليج تحتاج إليها المنطقة، لأنها تخدم كل الوجهات العالمية وليس منطقة الشرق الأوسط فقط.

ولم ينكر أن معظم أرباح القطاع في المنطقة العربية تحقق من منطقة الخليج، في وقت لا تزال بقية دول المنطقة تشهد توتراً سياسياً يجتاح المشرق العربي منذ العام 2011.

وأعلن أن الصورة في المشرق والمغرب العربيين تختلف بتراجع عدد المسافرين في سوريا من 320 ألفاً شهرياً قبل أحداث الربيع العربي إلى 3.5 ألف مسافر في مارس الماضي، أي أن العدد لا يتجاوز حالياً واحداً في المئة مقارنة بما كان عليه في الماضي.