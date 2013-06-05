فرنسا.. الوجهة المفضلة لـ"أثرياء الصين"

أظهرت دراسة أعدتها شركة "هورون ريبورت" المتمركزة في شنغهاي، أن الأثرياء الصينيين يفضلون أكثر فأكثر السفر إلى أوروبا، ولا سيما فرنسا، لشراء المنتجات الفاخرة.

وأشارت إلى أن 2.8 مليون صيني تقريبا يملكون ملايين الدولارات حاليا وتتخطى ثروة الواحد منهم 714 ألف يورو.

وذكرت أن فرنسا هي الوجهة السياحية المفضلة لدى الأثرياء الصينيين، تليها الولايات المتحدة وبعدها سنغافورة وسويسرا وبريطانيا وإيطاليا.

وينفق حوالي نصف هؤلاء السياح الأثرياء أكثر من 3800 يورو في الرحلة الواحدة. ويشتري السياح الصينيون اليوم ربع المنتجات غير الخاضعة للضرائب في العالم، بحسب الدراسة.

ويعتزم 4 من أصل 5 من أصحاب الملايين الذين شملتهم الدراسة إرسال أولادهم إلى الخارج وشراء منزل ثانوي لهم، علما أنهم يفضلون لهذه الغاية الولايات المتحدة (خصوصا الساحل الغربي) ثم هونغ كونغ وسنغافورة ولندن وسيدني.

وحلت الصين سنة 2012 في المرتبة الأولى من حيث نفقات السياح في الخارج التي بلغت 102 مليار دولار كمجموع عام، على ما أعلنت منظمة السياحة العالمية في إبريل.

وعزت المنظمة هذا المبلغ القياسي إلى ارتفاع عائدات الصينيين وتسهيل شروط الخروج من الأراضي الصينية.

وبالتالي، ارتفع عدد المسافرين الصينيين في الخارج من 10 ملايين سنة 2000 إلى 83 مليونا سنة 2012، بحسب منظمة السياحة العالمية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات هؤلاء السياح المرتبطة بالسياحة الدولية 8 أضعاف تقريباً.