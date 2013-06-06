عملاقة الإماراتية إيه 380 تبدأ رحلاتها إلى زيورخ بـ2014

قررت شركة طيران الإمارات تشغيل طائرتها العملاقة إيرباص من طراز "إيه ‬380" يومياً إلى مدينة زيورخ السويسرية بداية شهر يناير من عام ‬2014.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، أفادت في بيان لها، بأنه اعتباراً من الأول من يناير ‬2014، ستستبدل طيران الإمارات طائرتها من طراز بوينغ ‬777 التي تشغلها لخدمة رحلتها ئي كيه ‬87 من دبي إلى زيورخ، ورحلة العودة ئي كيه ‬88، بالطائرة إيه ‬380، ما سيسهم في رفع السعة المقعدية على هذا الخط بنحو ‬1100 مقعد أسبوعياً.

وأضاف البيان أن طيران الإمارات تخدم زيورخ حالياً برحلتين يومياً موفرة أكثر من ‬870 مقعداً يومياً.

وقال النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات لمبيعات الركاب العالمية، تييري أنتينوري، إن قرار الناقلة بوضع الطائرة العملاقة بدلاً من الـ(بوينغ) لخدمة زيورخ، يهدف إلى دعم هذه المدنية العالمية التي تعتبر مركزاً مهماً للخدمات المصرفية، فضلاً عن كونها مقراً للعديد من الشركات العالمية.

وأضاف أن الإماراتية شهدت طلباً متنامياً من المتعاملين معها للسفر إلى هذه الوجهة الحيوية، ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز الروابط السياحية والتجارية بين سويسرا والإمارات، والأسواق الناشئة في الشرق، بما فيها ‬10 وجهات في الهند، و‬24 وجهة في الشرق الأقصى وأستراليا.

وبحسب البيان، ستسهم السعة الجديدة التي توفرها الطائرة العملاقة إلى زيورخ، في مواصلة دعم حركة التجارة بين سويسرا والإمارات التي تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار سنوياً، وذلك حسب التقارير الواردة من وزارة التجارة الخارجية، في وقت تعمل فيه أكثر من ‬169 شركة سويسرية في دبي.

يشار إلى أن الإماراتية أكبر مشغل لطائرات إيرباص إيه ‬380 العملاقة، إذ يبلغ عددها في الأسطول حالياً ‬34 طائرة، وهناك ‬56 طائرة أخرى من الطراز نفسه قيد الطلب المؤكد.

