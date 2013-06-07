175 ألف سائح خليجي في سويسرا عام 2012

توقعت هيئة السياحة السويسرية ارتفاع أعداد السياح الخليجيين القادمين إلى سويسرا ومدنها خلال الصيف الجاري، مشيرة إلى أنه وفق المعطيات في الشرق الأوسط فإن سويسرا من ضمن الوجهات المفضلة لهذا العام.

ووفقاً لصحيفة الوطن الكويتية، فقد ذكرت الهيئة أن عدد السياح الخليجيين القادمين إلى سويسرا بلغ العام الماضي نحو 175 ألف سائح، مقارنة بنحو 133 ألفاً عام 2011، بزيادة نسبتها 31.7%.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي أمس، أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الأول بنحو 65 ألف سائح، ثم الإمارات بـ60 ألفاً، تليها الكويت ثالثة بـ18 ألفاً، ثم قطر بـ17 ألفاً، وأخيراً البحرين وعمان بـ7 آلاف لكل منهما.

وأضافت أن نسبة السياحة الخليجية في سويسرا بلغت 2.7% من إجمالي السياح القادمين إليها، موضحة أن عدد الليالي التي قضاها السياح الخليجيون العام الماضي بلغ نحو 518 ألف ليلة بزيادة 24% بمتوسط 3 ليالٍ لكل سائح.

وتعد سويسرا الوجهة المثالية للسياحة من كل بلدان العالم، فأينما حللت فيها، تشعر بأنك في عالم السحر والجمال، حيث الجبال الشاهقة ومدن الصيد والبحيرات الخلابة والبلدات القديمة الساحرة، مما أهلها لتكون من أجمل بلاد العالم.

ولم تكن طبيعة سويسرا هي وحدها الجاذبة، بل كتبها وفنونها ورياضاتها التي لها دور كبير في استقطاب مثقفي العالم ومشاهيره، إضافة إلى توافر المنتجعات الصيفية والشتوية، للاستجمام فيها في كلا الموسمين ولاسيما في مدينتي إنترلاكن وغشتاد.

وتعد مدينة غشتاد، الواقعة جنوب غرب سويسرا أحد أجمل المنتجعات السياحية في العالم، وتشتهر بأنها المفضلة لدى الأثرياء والمشاهير ما يزيد من سحرها وجاذبيتها وارتفاع أسهمها في سوق السياحة المترفة، والوصول إليها أيسر من الوصول إلى إنترلاكن، حيث يمكن الذهاب إليها عبر القطار أو السيارة من مناطق متعددة، ومن يزر هذه المنطقة يجد بها فرصة لممارسة هواياته، فضلا عن مجموعة نادرة من الأنشطة الثقافية والرياضية في قلب مناظر خلابة لجبال الألب، وسط خصوصية قل نظيرها في كثير من المنتجعات السياحية حول العالم.