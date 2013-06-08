فنادق الرياض تقدم 50% خصومات مع بدء الإجازة الصيفية

كشف فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض، عن توفير عروض في عدد من الفنادق في منطقة الرياض تصل إلى 50%، مع بدء الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى زيادة الرقابة على منشآت الإيواء السياحي والخدمات السياحية، إضافة إلى المهرجانات والرحلات السياحية، والتنسيق مع الأمانة والبلديات لتهيئة المتنزهات والخدمات المتعلقة بالسياحة.

وأوضح المدير التنفيذي لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض عبدالرحمن الجساس، أن المنطقة تحتضن 67 فندقا و564 وحدة سكنية مفروشة ومنشأة واحدة للفلل الفندقية، مضيفا أن الفرع قام خلال الشهر الماضي بجولة في هذه المنشآت للتأكد من جودة وسلامة خدماتها، مشيرا إلى أن حملة الرقابة تستهدف ألف منشأة، فيما تم تخصيص 4 فرق ميدانية للرقابة سيتم التركيز فيها على مدى التزام المنشآت بالأسعار المحددة، إضافة إلى التأكد من عناصر جودة الخدمة بشكل شامل، وفقا لصحيفة "الوطن".

وذكر الجساس أن الفرع قام بالتنسيق مع وكالات السفر ومنظمي الرحلات لتقديم برامج وعروض سياحية، حيث تم توفير 50% كخصم في عدد من الفنادق، إضافة إلى القيام بحملة إعلامية ومعلوماتية لصيف العام الحالي، تعتمد على التعريف بالوجهة والموقع السياحي من خلال تجهيز 200 ستاند وتزويدها بالمطبوعات، وتجهيز وتحديث 11 مركز معلومات إلكترونيا، وكذا تجهيز مركز معلومات المطار وتزويده بالمطبوعات، إضافة إلى طباعة وتوزيع 100 ألف نسخة من المطبوعات السياحية التي تبرز المقومات السياحية في المنطقة.

وعقد الفرع وفقا للجساس، اجتماعا مع عدد من منظمي الرحلات السياحية المرخصين من الهيئة، في حضور عدد من وكالات السفر والسياحة والفنادق والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" بهدف دعم منظمي الرحلات، والتنسيق بينهم وبين مقدمي الخدمات والبينية التحتية في صناعة السياحة، واستغلال إجازة الصيف التي تشهد العاصمة السعودية خلالها عدة مهرجانات في الترويج لهم وعمل برامج سياحية متكاملة.

وفي مجال المهرجانات السياحية عملت الهيئة على التنسيق مع عدد من الجهات ودعمها لتنظيم مهرجانات الصيف، ومن أبرز المهرجانات التي ستشهدها مدينة الرياض خلال الصيف مهرجان الرياض للتسوق والترفيه، الذي تنظمه الغرفة التجارية خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 4 يوليو 2013، ومهرجان صيف أرامكو الثقافي التابع لشركة أرامكو، ويقوم على التعليم بالترفيه ويستهدف شرائح المجتمع، ويقام خلال الفترة من11 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2013. فيما تنظم أمانة الرياض "برنامج الأمانة" في مواقع مختلفة في مدينة الرياض، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2013.

كما تم التنسيق مع أمانة المنطقة بخصوص مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالاعتماد على تكثيف الرقابة على محطات الطرق، وتقديم تقرير بذلك للجنة التنفيذية للمجلس.