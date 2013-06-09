نصف الإيطاليين يغضون الطرف عن رحلاتهم الصيفية

كشف استطلاع للرأي أُجري حديثاً تزايد أعداد الإيطاليين الذين يعتزمون التخلي عن قضاء رحلاتهم الصيفية هذا العام بسبب تزايد حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأظهرت نتائج الاستطلاع التي نشرت أمس أن 58% فقط من الإيطاليين يعتزمون هذا العام القيام برحلاتهم الصيفية التقليدية مقابل 66% في العام الماضي.

بينما وصلت هذه النسبة إلى 80% صيف العام 2010. وأوضح الاستطلاع أن هناك ميلاً إلى ترشيد النفقات بين الإيطاليين الذين يعتزمون القيام برحلة صيفية هذا العام إذ ينتظر أن يصل حجم الإنفاق لكل شخص في المتوسط إلى 961 يورو مقابل 1056 يورو في عام 2008 قبل الأزمة الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن استطلاعاً أُجري الشهر الماضي كشف عن مدى تأثير الأزمة الاقتصادية على حياة المواطن الإيطالي إذ أظهرت نتائج هذا الاستطلاع أن اللحوم صارت "سلعة ترفيهية" بالنسبة لـ 17% من الإيطاليين، كما قال 20% من الإيطاليين: إنهم غير قادرين على توفير تدفئة كافية لمنازلهم.

