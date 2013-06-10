"الإحصاء"‏: 1.1‏ مليون سائح زاروا مصر في أبريل ‏2013‏

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع عدد السائحين القادمين من جميع دول العالم ‏1.1‏ مليون سائح خلال أبريل ‏2013،‏ مقابل مليون سائح خلال أبريل ‏2012‏ بنسبة زيادة قدرها ‏5.2%‏.

وبرغم الزيادة الملحوظة خلال أبريل 2013، فإنه لم يصل عدد السائحين القادمين إلى معدل أبريل 2010 الذي بلغ 1.2 مليون سائح.

وقال اللواء ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تصريحات نشرتها صحيفة الاهرام، إن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون11.1 مليون ليلة خلال أبريل 2013 مقابل 12.1 مليون ليلة خلال أبريل2012 بنسبة انخفاض قدرها 8.4%.

وأشار إلي أن أوروبا الغربية كانت أكثر المناطق إيفادا للسائحين تليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط خلال تلك الفترة، لافتا إلي أن أوروبا الغربية كان النصيب الأكبر في عدد الليالي يليها أوروبا الشرقية ثم الشرق الأوسط خلال الفترة نفسها.

وبلغ عدد السائحين القادمين من الدول العربية 182 ألف سائح خلال أبريل 2013 مقابل 175 ألف سائح خلال أبريل 2012 بنسبة زيادة قدرها 3.6%.

وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون من الدول العربية 1.9 مليون ليلة خلال أبريل 2013 مقابل 2.5 مليون ليلة خلال أبريل2012 بنسبة إنخفاض قدرها 22.9%، فيما بلغ متوسط عدد الليالي للسائح 10.6 ليلة خلال أبريل 2013 مقابل 12.2 ليلة خلال أبريل 2012.