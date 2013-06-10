"السياحة العالمية": 9 ملايين سائح زاروا دبي في ‬2012

قالت منظمة السياحة العالمية، إن عدد السياح الدوليين القادمين إلى دبي وحدها بلغ نحو 9 ملايين سائح العام الماضي، مستحوذة على ما نسبته ‬17٪ من إجمالي السياح القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط، والبالغ عددهم المتوقع نحو ‬52 مليوناً في العام نفسه، مشيرة إلى أن فنادق الإمارة حلت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقالت المنظمة في نشرتها الإحصائية لشهر أبريل الماضي، التي نشرتها صحيفة الإمارات اليوم، إن 9 ملايين سائح دولي زاروا دبي العام الماضي، مقابل نحو ‬8.1 ملايين عام ‬2011، بنسبة نمو بلغت ‬10.4٪.

وذكرت المنظمة أن الإمارة تقدمت مركزين في ترتيبها العالمي في أعداد السياح الدوليين خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن العائدات المتأتية من السياحة في الإمارات ككل بلغت ‬9.2 مليارات دولار خلال عام ‬2011، فيما بلغ إنفاق الزوار الدوليين في الدولة ‬13.2 مليار دولار في العام نفسه.

وتوقعت أن يصل إجمالي عدد السياح الدوليين القادمين إلى أبرز الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي إلى ‬51.9 مليون سائح دولي، بحصة تبلغ ‬5٪ من الأسواق العالمية.

وبحسب البيانات، فمن المتوقع أن تستأثر دبي بنسبة تقدر بنحو ‬17٪ من إجمالي السياح الدوليين الوافدين إلى منطقة الشرق الأوسط في ‬2012.

وذكرت المنظمة أن فنادق الدولة حلت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال في منطقة الشرق الأوسط، بنسبة بلغت في المتوسط نحو ‬64.3٪ خلال عام ‬2012، فيما سجلت أعلى نمو في متوسط سعر الغرفة الفندقية الواحدة بنسبة بلغت ‬8٪ لتصل إلى نحو ‬234 دولاراً نحو.

وسجلت فنادق دبي نمواً مضاعفاً في العائد على الغرفة الفندقية ليصل إلى ‬181 دولاراً نحو.

ولفتت إلى أن نحو ‬483 فندقاً قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، بطاقة ‬119 ألف غرفة، ‬70 ألف منها تفتتح بين عامي ‬2013 و‬2014، مسجلة أعلى نسبة نمو تبلغ ‬10.7٪.