"العربية للطيران" تطلق رحلاتها إلى أرمينيا بداية أغسطس

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم، عن إطلاق رحلاتها إلى العاصمة الأرمينية يريفان بمعدل رحلتين أسبوعياً اعتباراً من بداية شهر أغسطس 2013.

وتحظى أرمينيا بمشهد جغرافي متنوع يتألف من الجبال والغابات والبحيرات وشلالات المياه. وتعتبر مدينة يريفان القديمة عاصمة البلاد وإحدى أقدم المدن المأهولة بشكل متواصل بالسكان في العالم، وهي تضم عدداً كبيراً من المتاحف والمتنزهات والمطاعم فضلاً عن فرص للاستمتاع بمشاهدة معالم المدينة الخلابة.

وتستغرق الرحلة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أرمينيا حوالي ثلاث ساعات.

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، "تبرز أرمينيا سريعاً على خارطة السياحة العالمية كإحدى الوجهات التي يتعين زيارتها بالنسبة للسياح الراغبين في الاستمتاع بسياحة ثقافية وتاريخية مميزة فضلاً عن المشاهد الطبيعية الرائعة والأنشطة الخارجية. ولا شك أن إضافة خدمة يريفان الجديدة من شأنها تعزيز شبكة وجهاتنا الشاملة في شرقي أوروبا، ومواصلة مسيرة توسيع شبكة وجهاتنا التي بدأناها منذ بداية العام الجاري".

يُذكر أن يريفان تعتبر خامس وجهة جديدة تطلقها "العربية للطيران" في العام 2013 والوجهة السادسة والثمانين عالمياً انطلاقاً من مراكز الشركة الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمغرب ومصر. وستبدأ الناقلة تسيير رحلاتها إلى أرمينيا اعتباراً من 16 أغسطس 2013.

ويتكون الأسطول الحالي للشركة، التي بدأت رحلاتها الجوية في أكتوبر 2003، من 33 طائرة حديثة من طراز "إيرباص A320" تخدم أكثر من 85 وجهة عالمية انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة الثلاثة في دولة الإمارات، والمغرب ومصر.