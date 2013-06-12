استبعاد تايلاند من سباق "إكسبو" يرفع آمال دبي بالفوز

استبعد المكتب الدولي للمعارض دولة تايلاند من المنافسة على استضافة "إكسبو 2020" لعدم استيفاء الشروط اللازمة لاستضافة الحدث الأضخم من نوعة في العالم، ليُعطي ذلك دبي دفعة معنوية عالية في تجاوز المرحلة الأولى، وتكون بمحاذات كل من تركيا وروسيا والبرازيل لاستكمال المشوار إلى المرحلة النهائية في نوفمبر المقبل.

وأكد المكتب أن دبي استوفت المعايير اللازمة للاستضافة، بما يعطيها الحق في المضي قدماً في المنافسة. وبعد خروج تايلاند من المنافسة ترتفع حظوظ دبي عبر استقطاب الأصوات الآسيوية التي تحررت من التزامها تجاه جارتها تايلاند وشريكتها في مجموعة الآسيان، وفقا لصحيفة "الخليج".

من جهة أخرى اتهم أكابول سوراسوشارت، الرئيس السابق لمكتب المؤتمرات والمعارض التايلاندي حكومة بلاده بالتخلي والفشل في دعم ملف تايلاند لاستضافة "إكسبو 2020"، وذلك بعد استبعادها من قائمة المرشحين لاستضافة المعرض.

وشن أكابول اتهامه للحكومة أثناء اجتماع المكتب الدولي للمعارض في باريس أمس، وكان المكتب الذي يضم 166 عضواً، بدأ أمس اجتماع يستمر يومين. وأضاف أكابول ان تايلاند ارغمت على سحب عرضها في المناقصة بسبب انعدام الدعم الحكومي.