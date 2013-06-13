الرياض "الأقل" بين أعلى 10 مدن كلفة في السياحة

في الوقت الذي تتصدر العاصمة السعودية الرياض قائمة المدن الأرخص في العالم لإقامة السياح، لكنها أيضا الأقل "كلفة" بين أعلى 10 مدن في هذا القطاع، وفقا لصحيفة الحياة.

وتصدرت العاصمة النروجية "أوسلو" قائمة المدن العشر، حيث على السائح أن يدفع 561 دولاراً لإقامة ليلة واحدة في أحد فنادق العاصمة أوسلو، بينما احتلت العاصمة السعودية الرياض ذيل القائمة بكلفة لا تتعدى 212 دولاراً لليلة.

وهيمنت على قائمة المدن العشر الأعلى كلفة مدن وعواصم غربية، باستثناء كانكون (المكسيك)، وبونتاكانا في الدومينيكان. وجاءت زيوريخ (سويسرا) ثانية (506 دولارات)، تلتها استوكهولم (504 دولارات)، ونيويورك (498 دولاراً)، ثم باريس (494 دولاراً)، وسيدني (445 دولاراً)، ولندن (437 دولاراً)، وكوبنهاغن (429 دولاراً)، وكانكون (426 دولاراً)، وأخيراً بونتاكانا (426 دولاراً).

أما قائمة المدن العشر الأرخص كلفة إقامة - بحسب مؤسسة "تريب آدفايزار" التي تقول إنها استقت إحصاءاتها من أرقام منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة - فتتصدرها العاصمة البلغارية صوفيا بكلفة لا تتجاوز 153 دولاراً لإقامة ليلة في أحد الفنادق، تليها العاصمة الفيتنامية هانوي (170 دولاراً)، ثم وارسو (181 دولاراً)، وشرم الشيخ (184 دولاراً)، وبودابست (186 دولاراً)، وبانكوك (194 دولاراً)، وكوالالمبور (210 دولارات)، وتونس (211 دولاراً)، وكيب تاون (212 دولاراً)، وأخيراً الرياض (212 دولاراً)، لتكون العاصمة السعودية بذلك الأعلى كلفة إقامة فندقية بين المدن الأرخص في العالم لإقامة السياح.



