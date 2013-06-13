السعودية تحذر من وقوع السياح بـ"شراك" شركات سفر وهمية

في هذا الوقت من كل عام، تكثر شركات السفر "الوهمية" في السعودية لتصطاد في شباكها بعض الأسر التي تبحث عن عروض مغرية للسفر وبكلفة أقل.

وبحسب صحيفة الرياض، فقد حذر نائب الرئيس المساعد للتراخيص والجودة بالهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد بن حمد العيسى المواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض "المجهولين"، الذين يدعون انتماءهم لمكاتب سفر وهمية، ويروجون لرحلات دولية منخفضة التكاليف بغرض استغلال راغبي السفر والسياحة.

وقال العيسى إن الهيئة طوّرت اشتراطات الترخيص لوكالات السفر والسياحة، بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا النشاط، مثل منظمة (الأياتا) المظلة النظامية لشركات الطيران، بهدف إيجاد وكالات نظامية وموثوقة، تعمل وفق إجراءات محددة وتعاقدات واضحة مع شركات الطيران، بما يضمن مصداقيتها.

وأشار إلى أن الهيئة تعلن على موقعها الرسمي بشكل مستمر أسماء وكالات السفر والسياحة المرخصة من قبلها، كما تلزم هذه الوكالات بوضع الترخيص في مكان بارز لاطلاع العملاء عليه.

ولفت العيسى النظر إلى أن الهيئة تقوم من خلال فرق متخصصة بجولات تفتيشية ورقابية بشكل مستمر، للحد من الممارسات التسويقية الفردية والمكاتب غير النظامية، وتطبيق العقوبات التي قد تصل لإغلاق المنشآت المخالفة.

وأكد أنه على الرغم من كل تلك الجهود فإن الهيئة تأمل أن يؤدي العملاء أدوارهم المتوقعة في المحافظة على حقوقهم، وأهمها أن يتعاملوا مع المكاتب المرخصة من الهيئة، والإبلاغ عن أي عروض تقدم لهم عن طريق مكاتب غير النظامية، لتتمكن الهيئة من التعامل مع مقدمي هذه العروض واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

