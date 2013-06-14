"الإماراتية" تسيِّر العملاقة "إيه 380" إلى لوس أنجلوس

تنوي شركة "طيران الإمارات" تشغيل طائراتها العملاقة إيرباص "إيه ‬380" لرحلاتها إلى مدينة لوس أنجلوس مع بداية شهر ديسمبر المقبل، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وأفادت الشركة بأنها توفر بذلك للمسافرين من وإلى وجهتها الأولى في الساحل الغربي للولايات المتحدة، فرصة التمتع بتجربة السفر التي اشتهرت بها "الإماراتية" على متن هذه الطائرات، التي تعد أكثر طائرات المدى الطويل هدوءاً وكفاءة في استهلاك الوقود.

بدوره، قال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الأميركتين، أورهان عباس، إن الطلب على رحلات الناقلة إلى لوس أنجلوس شهد نمواً متسارعاً منذ تدشين رحلاتها إليها في عام ‬2008، في وقت أبدى فيه المسافرون على هذا الخط اهتماماً كبيراً بطائرة إيرباص "إيه ‬380".

وبحسب طيران الإمارات، فإنه سيتم تشغيل "العملاقة" لخدمة الرحلات اليومية بين دبي ولوس أنجلوس، بدلاً من طائرة "بوينغ ‬777 ــ ‬300 إي آر" العاملة حالياً على هذا الخط.

يشار إلى أن إعلان طيران الإمارات عن استخدام العملاقة على أطول خطوطها الجوية، يأتي في أعقاب إعلانها في الأسبوع الماضي عن عزمها استخدام الطراز ذاته من الطائرات لخدمة رحلاتها إلى مدينة زيوريخ السويسرية. كما ستعزز رحلات إيرباص إيه ‬380 على خط لوس أنجلوس، الرحلتين اليوميتين اللتين تسيرهما طيران الإمارات باستخدام الطائرات نفسها بين دبي ومطار جيه إف كيندي في نيويورك.

وستصبح لوس أنجلوس الوجهة رقم ‬23 التي تستخدم عليها الناقلة طائرات إيرباص إيه ‬380 ضمن شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، علماً بأن طيران الإمارات تشغل حالياً ‬34 طائرة من هذا الطراز، ولديها طلبيات مؤكدة لشراء ‬56 طائرة أخرى تتسلمها بمعدل طائرة واحدة شهرياً.



