الإمارات تبدي ثقتها حيال عرض ملف "إكسبو 2020" بفرنسا

أجمع أعضاء اللجنة العليا لاستضافة "إكسبو 2020" والسفير الإماراتي لدى باريس على أن عرض ملف الإمارات في سباق إكسبو أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس وأمام البلدان الثلاثة الأخرى المنافسة للإمارات في السباق المحموم، وهي البرازيل وروسيا وتركيا كان مميزا للغاية، وأن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو استضافة الحدث.

أوضح محمد مير عبدالله الرئيسي سفير الإمارات في فرنسا وموناكو أن حضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لعرض ملف الإمارات في سباق إكسبو أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس وتقديم الأميرة هيا بنت الحسين لملف الإمارات في سباق إكسبو بشكل متميز للغاية شكل دافعا ودعما كبيرا لملف الإمارات في سباق إكسبو 2020، وفقا لصحيفة "البيان".

وأكد الرئيسي على أن فرنسا والتي تمتلك صوتا في المكتب الدولي للمعارض باعتبارها عضوا فيه تدعم الإمارات في سباق إكسبو 2020 مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد أكد مجددا دعم فرنسا للإمارات في سباقها نحو إكسبو 2020 وبأن فرنسا ستعطي صوتها للإمارات.

وكشف الرئيسي عن أنه اجتمع مع حوالي 80 سفيرا ومندوبين لهم الحق في التصويت عربا وأجانب، حيث إن المندوبين الذين يحق لهم التصويت في إكسبو 140 منهم متواجدون في باريس و12 متواجدون في بروكسيل ونحو أربعة أو خمسة في لندن وأيضا في بعض الجزر الصغيرة في العالم التي يحق لها التصويت. وأكد بدوره إلى أن الإمارات تلقت وعوداً إيجابية لترشيحها لكسب استضافة الحدث.