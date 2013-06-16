مطار الملك خالد يستقبل 4.7 مليون مسافر في الربع الأول

ارتفعت حركة المسافرين في مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال الربع الأول من العام الحالي 2013، بنسبة 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل عدد المسافرين إلى 4.71 مليون راكب، مقارنة بـ4.261 مليون راكب خلال نفس الفترة من العام الماضي، منها 2.2 مليون مسافر لحركة السفر الدولية، بنسبة نمو 2.13%، و2.484 مليون مسافر لحركة السفر الداخلية بنسبة نمو 8.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت البيانات أن عدد الرحلات خلال الربع الأول من العام الحالي شهدت نمواً بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث وصل عدد الرحلات إلى 41.269 رحلة مقارنة بـ38.581 رحلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، إذ بلغ عدد الرحلات الدولية 16,688 رحلة دولية بنسبة نمو 8.2%، و18.095 رحلة داخلية بنسبة نمو 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن حركة الشحن الجوي خلال الربع الأول نمت بنسبة 11.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي كمية الشحن 80 ألف طن مقارنة بما يقارب 72 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، إذ تجاوزت كميات الشحن الدولي 55 ألف طن بنسبة نمو 15.7%، والشحن العابر بكمية 19 ألف طن بنسبة نمو 3.9%، فيما شهد الشحن الداخلي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.7% بكمية قدرها 5 آلاف طن.

وأوضح مدير عام مطار الملك خالد الدولي، المهندس عبدالله بن محمد حمد الطاسان، أن هذا النمو في حركة المسافرين والشحن الجوي وعدد الرحلات خلال الربع الأول من العام الحالي 2013، جاء امتداداً لمعدلات نمو قياسية حققها المطار في السنوات الأربع الماضية نتيجة لتزايد النهضة التنموية في مدينة الرياض، لافتاً إلى أن ما قامت به إدارة المطار من تحسينات للمرافق والخدمات وتسهيلات لشركات الطيران وتسريع لحركة الركاب زاد في جاذبية المطار، وأثر ذلك في الزيادة القياسية المطردة في معدلات النمو مقارنة بمعدلات السفر العالمية.