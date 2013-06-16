مهرجان دبي للتسوق يحظى بإقبال كبير من العائلات الخليجية

نجح مهرجان دبي للتسوق ككل عام، في استقطاب أعداد كبيرة من الجنسيات الخليجية، حيث فضّل العديد من أبناء منطقة الخليج اختيار دبي كوجهة سياحية وترفيهية صيفية رائدة.

واحتلت العروض الترويجية مكانة خاصة لدى المتسوقين من ضيوف حدث "مفاجآت صيف دبي"، وبصفة خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث حرصوا على حضور هذا الموسم المفعم بالعديد من المفاجآت، خاصة التخفيضات الكبرى على المنتجات التي تعرضها مراكز التسوق خلال هذه الفترة، والتي تصل في بعض المحال إلى 75%، وفقا لصحيفة "الخليج".

إضافة إلى توافر العلامات التجارية الشهيرة في هذه المراكز. وحرص كل رب أسرة على اصطحاب جميع أفراد أسرته إلى دبي خلال هذه الفترة ليقينه من وجود ما يلائمه، كما حظيت التخفيضات التي قدمتها مراكز التسوق على اهتمام الكثير من الأسر الخليجية التي حضرت من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على القيمة المضافة من خلال التسوق المرح، ومشاهدة العروض الترفيهية التي تقدمها هذه المراكز طوال موسم الصيف.

ويؤكد محمد فرح من السعودية أن حدث "مفاجآت صيف دبي"، هو الحدث الذي ينتظره الجميع كل عام بفارغ الصبر، حيث تنخفض الأسعار وتظهر العروض الترويجية والتخفيضات المغرية على المنتجات الأصلية الممتازة التي تصل في بعض الأحيان إلى 75%.

ويضيف فرح: "تتميز دبي بأنها مدينة التسوق الممتع والمفيد طوال العام، ولكن في فترة حدث "مفاجآت صيف دبي" تزداد صورة التخفيضات وضوحاً لأنها تحول دبي بالكامل إلى مركز تسوق ضخم يستطيع كل متسوق أن يجد مبتغاه، حيث تضاهي المعروضات ما يتوافر في الأسواق العالمية في الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية، وهي بالفعل تجربة مشوقة وتستحق أن يقوم بها المرء بلا تردد".

ومن المهم أن تشمل هذه التخفيضات العلامات التجارية الشهيرة لأنها هي المنتج المستهدف في النهاية، نظراً لتمتعها بالسمعة التجارية الطيبة، وكذلك تمتعها بثقتي كمستهلك، أستطيع الحصول على صفقة مربحة بالنسبة لي لو حصلت على مستلزماتي ومستلزمات أسرتي من الملابس والأحذية والمجوهرات والأثاث وغير ذلك من المنتجات، ولعل فترة حدث “مفاجآت صيف دبي” هي الأنسب للحصول على كل احتياجات العام من باب استثمار التخفيضات على الأسعار، وضمان جودة السلعة".