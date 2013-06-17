السعوديون ينفقون 19.5 مليار ريال على السياحة في 3 أشهر

توقع تقرير رسمي أن يصل عدد الرحلات السياحية إلى خارج السعودية في فترة الصيف الجاري إلى 6 ملايين رحلة سياحية، مقابل 5.4 مليون رحلة سياحية في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 10 في المائة.

كما توقع تقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية "ماس" في الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي نشرته صحيفة الاقتصادية، أن يبلغ عدد الرحلات السياحية القادمة إلى السعودية في فترة الصيف 4.8 مليون رحلة، مقابل 4.3 مليون رحلة في نفس الفترة من العام الماضي، وأن تصل الرحلات المحلية أيضا إلى 5.3 مليون رحلة، مقابل 5 ملايين رحلة في صيف العام الماضي.

وقدر التقرير مصاريف الرحلات السياحية المغادرة بنحو 19.5 مليار ريال، مقابل 18 مليار ريال في صيف العام الماضي، بارتفاع نسبته 8 في المائة، وبأن يبلغ إنفاق السائح الواحد في الليلة الواحدة 581 ريالا.

وعن التوزيع النسبي للرحلات السياحية المغادرة، توقع أن تكون إلى دول الخليج بنسبة 45.5 في المائة، وإلى دول الشرق الأوسط بنسبة 33.9 في المائة، وإلى دول جنوب آسيا 9.9 في المائة، وإلى دول أخرى تشمل قارات أوروبا، وإفريقيا، وأمريكا، ودول شرق آسيا والمحيط الهادئ؛ بنسبة 10.6 في المائة.

وعن أهداف الزيارة، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تحتل الرحلات السياحية المغادرة لأغراض قضاء الإجازة والتسوق المرتبةَ الأولى بنسبة 47.2 في المائة، تليها زيارة الأصدقاء والأقارب بنسبة 24.9 في المائة، ثم سياحة الأعمال بنسبة 2 في المائة، وأخرى بنسبة 25.9 في المائة.

أما مجموع عدد ليالي الإقامة في فترة الصيف هذا العام، فيُتوقع أن تصل إلى 33.6 مليون ليلة، مقابل 29.2 مليون ليلة في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15 في المائة، وبمتوسط معدل إقامة 5.6 ليلة مقابل 5.4 ليلة في 2012.

وتشير الدراسات -وفقا للتقرير- إلى نمو الرحلات السياحية المحلية بنسبة 5 في المائة، نتيجة للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والآثار وشركاؤها في مجالس التنمية السياحية في المناطق للترويج والتسويق للسياحة الداخلية.

وتوضح البيانات التقديرية الأولية أن مصروفات الرحلات السياحية المحلية لصيف هذا العام ستبلغ 10.5 مليار ريال، مقابل دخل متحقق في صيف العام الماضي بلغ 8.9 مليار ريال، بمعدل زيادة 18 في المائة.

كما تشير التوقعات الأولية إلى أن تبلغ مصروفات الرحلات السياحية الوافدة 15.7 مليار ريال للصيف، مقابل 12.3 مليار ريال صيف العام الماضي، بزيادة نسبتها 28 في المائة، بمتوسط إنفاق السائح الواحد بالليلة الواحدة 151 ريالا لعام 2013 بزيادة نسبتها 4 في المائة مقابل صيف 2012.

عن أهم وجهات الرحلات السياحية الداخلية فتاتي مكة المكرمة في المرتبة الأولى بنسبة 35.5 في المائة، ثم منطقة الرياض بنسبة 28.6 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 21.3 في المائة، ثم المدينة المنورة بنسبة 6.9 في المائة.

وحول بلد الإقامة للسياح الوافدين إلى السعودية، تأتي دول الخليج بنسبة 34.8 في المائة في زيارة السعودية، ودول الشرق الأوسط بنسبة 27.2 في المائة، ودول جنوب آسيا بنسبة 17.4 في المائة.

كما يُتوقع أن توفر مهرجانات الصيف لهذا العام - البالغة 42 مهرجانا - 4500 فرصة عمل، وأن تستقطب أكثر من عشرة ملايين زائر، وتحقق عوائد اقتصادية تتجاوز عشرة مليارات ريال.