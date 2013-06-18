مليونا سائح خليجي في الإمارات خلال صيف 2013 بنمو 55%

كشفت دراسة، أجرتها شركة استشارية متخصصة، عن تقديرات بوصول مليوني سائح خليجي إلى دولة الإمارات خلال فترة عطلة الصيف المقبلة، بنمو يتراوح بين 50 و55%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأوضحت أن السعوديين سيشكلون نحو 80% من السياح الخليجيين القادمين خلال هذه الفترة.

وقال جان سامان رئيس مجموعة فنادق بيبلوس إن الإدارة الاستشارية التابعة للمجموعة، أجرت دراسة عن أداء السوق السياحية بدول مجلس التعاون خلال فترة الصيف، وتوقعت نتائجها أن يتجاوز عدد السياح الخليجيين القادمين إلى الدولة 2 مليون سائح مقارنة مع 1,3 مليون سائح خليجي خلال العام الماضي 2012، ونحو 800 ألف سائح في العام 2011، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وأوضح سامان أن هذه التقديرات تؤكد الأهمية الكبيرة التي أصبحت تحتلها دولة الإمارات على خارطة السياحة الخليجية والعالمية، مشيراً إلى أن النمو الكبير المتوقع في عدد السياح خلال الصيف المقبل، سيمثل فرصة مهمة لمختلف المنشآت والمرافق السياحية والفندقية لتعزيز أعمالها وأنشطتها خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام الغالبية العظمى من الفنادق العاملة بالدولة، بتنفيذ برامج وخطط ترويجية خلال فترة الصيف، تستهدف النزلاء المحليين والسياح الخليجيين بالدرجة الأولى، تشمل تخفيضاً يصل إلى 30% في أسعار الغرف الفندقية، فيما توفر بعض الفنادق عروضاً قيمة مضافة لنزلائها تشمل تذاكر مجانية لدخول مجموعة من المرافق السياحية والترفيهية في عدد من إمارات الدولة، في الوقت الذي أكد فيه عاملون بالقطاع السياحي أن الفعاليات الترفيهية وتطور البنية التحتية للقطاع السياحي، تغلبت على "حرارة الصيف" ورسخت مكانة الإمارات السياحية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووفقاً لمسؤولين وعاملين في القطاع الفندقي، يشكل كل من النزلاء المحليون والسياح الخليجيون أكثر من نصف نزلاء الفنادق خلال فترة الصيف، ما يشجع الفنادق على "مغازلة" هذه الشريحة من السياح من خلال عروض خاصة تركز على العائلات الخليجية.

ويقول فرانك هيس، مدير إدارة المبيعات والتسويق في مجموعة فنادق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي: "أصبحت الإمارات وجهة سياحية تستقطب الزوار من كافة أنحاء العالم، ونعمل على الاستفادة من موسم الصيف لأهميته بين الأفراد والعائلات في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تحقيق انتعاش خلال الصيف"، مشيراً إلى أن الفندق خصص أسعار إقامة مخفضة للنزلاء خلال هذا الموسم.

وأضاف أن المجموعة تنظم حملة عروضها الترويجية للصيف بتقديم خدمات لكافة أفراد العائلة لاستقطاب النزلاء حتى 7 سبتمبر المقبل، لافتا إلى إطلاق عرض عائلي من خلال برنامج "أطفال مهمون جداً" والتي تتيح للأطفال دون سن الثانية عشرة إقامة مجانية بالإضافة إلى وجبات طعام مجانية.

ونوه إلى أن وجود عرض آخر وهو (آباء مهمون جداً) والذي يتيح للعائلات التي تقيم ثلاث ليالٍ أو أكثر في أحد أجنحة فندقي إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي أو كروان بلازا دبي فستيفال سيتي، الحصول على هدايا وقسائم مجانية للعب البولينج، وخصومات على العلاجات الطبيعية ولعب رياضة الجولف وتناول الوجبات.