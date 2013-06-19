قرب تدشين أول فندق في المنطقة لعلامة "فيرساتشي" بدبي

تستعد مدينة دبي لتدشين ثاني فندق في العالم، يحمل علامة الأزياء والموضة "فيرساتشي" مطلع العام المقبل، في منطقة قرية الثقافة على خور دبي، بمعدل استثمارات تجاوزت حدود الـ2.5 مليار درهم.

ووصلت نسبة الإنجاز في فندق ومنتجع "بلازو فيرساتشي" بدبي إلى أكثر من 92% ، بعد استكمال مرافقه وخدماته، ليصبح بذلك أول فندق في المنطقة لعلامة "فيرساتشي"، بطاقة تصل إلى 588 وحدة.

وتجري الأعمال لتشييد الفندق المكون من 80 طابقاً، حيث يضم الفندق نحو 215 غرفة، و169 شقة فندقية، و204 شاليهات، إلى جانب خدمات الضيافة الأخرى.

ويأتي إنشاء الفندق تنفيذا لاتفاق شراكة بين شركة إنشاء، مجموعة سن لاند الاسترالية والإمارات الدولية القابضة، لإدارة أول فندق لعلامة "فيرساتشي" في دبي، حيث يعتبر ثاني موقع على مستوى العالم، والأول على مستوى المنطقة لتنفيذ فندق بلازو فيرساتشي، وقام فريق التصميم لمجموعة سن لاند، والفريق المعماري لبيت فيرساتشي بوضع مخططات الفندق.

وكان قد تم افتتاح أول فندق باسم "بلازو فيرساتشي" في جولد كوست بأستراليا خلال الربع الأخير من عام 2000، ليأتي فندق دبي الثاني في العالم الذي يحمل نفس العلامة.

وتشير التوقعات إلى أن المشروع سيضيف أبعاداً جديدة لقطاع الجذب السياحي في دبي، ولاستقطاب مزيد من الزوار والسياح، كما يتم التركيز على المشروع، ليخرج بالشكل الذي قد يدفع مطورين آخرين لإبرام شراكات مماثلة على مستوى المنطقة.