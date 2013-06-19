الكويتيون ينفقون 5.2 مليار دولار على السفر خلال الصيف

توقعت إحصاءات لشركات السياحة والسفر الكويتية أن يصل حجم إنفاق العوائل الكويتية بنحو 5.2 مليار دولار خلال موسم الصيف الحالي، على أساس ارتفاع الإنفاق السنوي العام لما فوق 10 مليارات دولار، واستقطاع 50% منه خلال الصيف فقط.

وتؤكد بيانات البنك المركزي أن ميزان المدفوعات على السفر ارتفع بنحو 36% بين 2010 و2012، أي أن المتوسط السنوي للنمو 18%، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.

من جهة أخرى، أشار التقرير الى أن الموسم الحالي سيتأثر نسبياً بحلول شهر رمضان المبارك. كما ان تداعيات احداث الربيع العربي والاحتجاجات في تركيا غيّرت وجهات الكثير من الكويتيين باتجاه دول شرق آسيا والدول الأوروبية، علماً بأن مكانة دبي لم تتأثر.

وأشارت مصادر شركات السياحة والسفر والطيران إلى أن زيادات الرواتب خلال السنوات القليلة الماضية كانت بمنزلة دفع اضافي للسفر والانفاق على الترفيه والاستجمام والتسوق، لاسيما خارج البلاد.

واوضح حميد الصراف المسؤول في احد مكاتب السفريات ان المسافرين الكويتيين ينقسمون الى نوعين، الاول: ذوو الدخول العالية الذين يختارون اوروبا كوجهة اولى والتي تعد مكلفة من حيث المعيشة والنوع، الثاني: ذوو الدخول المتوسطة وهؤلاء كانوا يختارون دولا عربية او شرق آسيوية حتى جاءت الاضطرابات في الدول العربية فاتجهوا الى تركيا لتمتعها بمناخ اوروبي مع اجواء اسلامية ومقومات سياحية من طبيعة واجواء معتدلة وآثار تاريخية وغيرها.

من جانبه قال سالم عيد المزرم وهو نائب الرئيس التنفيذي في احدى مجموعات السفر: ان المواطن الكويتي عندما يفكر في السفر فان مطلبه الاول هو الامان، والثاني المناخ المعتدل والتسوق، مبينا انه اذا ما توافرت هذه الرغبات فيسهل عليه تحديد وجهة السفر التي يرغب فيها.

وأفاد بأن معظم الكويتيين ذوي الدخول الجيدة يفضلون السفر الى اوروبا حاليا وتحديدا مدينة لندن ثم تأتي دبي فماليزيا كخيارين تاليين. وعن السياحة العربية اوضح المزرم ان الرحلات الى لبنان توقفت منذ ثلاثة اشهر في حين يتوجه الى مصر جمهور معظمه من الطلبة، وان كان هناك بعض الطلب على شرم الشيخ.

وتوقع ان تكون دبي وماليزيا واوروبا الوجهة البديلة للكويتيين بدل تركيا وفق الامكانات المالية للمسافرين، موضحا ان وجهات السفر خلال شهري مايو ويونيو لا تكون واضحة وتبدأ بالوضوح خلال يوليو وأغسطس.