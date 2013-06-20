نصف مليون خليجي زاروا لندن خلال عام 2012

تعد لندن إحدى الوجهات السياحية المفضلة للسياح السعوديين خلال فصل الصيف، نظراً لمناخها المعتدل وقربها الجغرافي من المدن الأوروبية الكبرى، وكانت هيئة السياحة البريطانية، قد أعلنت مؤخراً أن 500 ألف سائح خليجي قد زاروا البلاد خلال عام 2012.



ووفقاً لصحيفة "الرياض" فقد جاء السعوديون في المركز الثاني بمعدل 180 ألف زائر، كما شهدت بريطانيا خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً كبيراً في أعداد السياح السعوديين بزيادة بلغت 60%، ومن المتوقع قدوم أعداد أكبر منهم خلال العام الحالي.

وقال باولو دي رينزيس، المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الخطوط الجوية البريطانية"، "نتوقع موسماً سياحياً قوياً في لندن هذا الصيف بفضل تدفق السياح الخليجيين وخصوصاً من المملكة".

هذا الإقبال الكبير دفع شركات الطيران العالمية إلى زيادة رحلاتها من وإلى العاصمة البريطانية، فقد زادت الخطوط الجوية البريطانية مؤخراً قدرتها الاستيعابية على خط الرياض بأكثر من 1000 مقعد إضافي أسبوعياً على متن طائرات بوينغ 747 الأكبر حجماً، كما زادت كذلك معدل رحلاتها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لتصبح يومية.