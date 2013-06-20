"فلاي دبي" تسير أولى رحلات درجة الأعمال أكتوبر المقبل

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق درجة رجال الأعمال، ما يشكل محطة مهمة في مسيرة الناقلة، ويعزز من تنوع خدماتها لتتلاءم أكثر مع متطلبات شريحة واسعة من عملائها على امتداد شبكتها التي تغطي اليوم أكثر من 60 وجهة.

ويتضمن التصميم الجديد لمقصورة طائرات فلاي دبي 12 مقعداً في درجة رجال الأعمال، صنعت من الجلد الإيطالي الناعم وزودت بدعائم من الخشب، بمسافة 42 إنشاً تفصل بين كل مقعدين، وشاشة لمس ذات وضوح عالٍ وبقياس 1 .12 إنش للنظام الترفيهي الذي يتضمن أكثر من 900 ساعة من الأفلام والألبومات الموسيقية والألعاب.

وقال الرئيس التنفيذي لفلاي دبي، غيث الغيث: "يسعدنا أن نضيف تطوراً مهماً إلى سجل نجاحات فلاي دبي، حيث يشكل هذا الإعلان نقلة كبيرة في نوعية خدماتنا، إذ يأتي إطلاق درجة رجال الأعمال ليرتقي بمستوى الخدمات المقدمة إلى عملائنا الذين اعتادوا السفر معنا لما تتمتع به رحلاتنا من موثوقية ووتيرة عاليةٍ ووصولها إلى وجهات عانت سابقاً من ضعف أو غياب الربط الجوي"، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما يقوم موظف خدمة جوية متفرغ بخدمة ركاب الدرجة، ويقدم لهم تشكيلة من الأطعمة الخفيفة والمرطبات على الرحلات القصيرة، فيما يقدم لهم وجبات حلال ذات 3 أطباق على الرحلات التي تزيد مدتها على 90 دقيقة.

تتضمن مميزات درجة رجال الأعمال أولوية إكمال إجراءات السفر، وذلك من خلال مكتب إجراءات السفر الذي يقع على بعد 120 خطوة من مواقف السيارات، إضافة إلى المرافق الحديثة التي تتمتع بها منطقة المغادرين الجديدة في المبنى 2 من مطار دبي الدولي.