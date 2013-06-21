السياحة السعودية مقبلة على "تغير جذري" في الأسعار

في ظل استمرارية ارتفاع الأسعار في قطاع السياحة الداخلية في السعودية، وهروب المواطنين إلى دول مجاورة، وعد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بتغيير في الأسعار يكون جذرياً بالكامل.

وبحسب صحيفة "الرياض"، أكد الأمير سلطان أن السياحة الوطنية مقبلة على تغير خلال السنوات الثلاث المقبلة في حال اعتماد تمويل المشاريع السياحية، وإنشاء شركة الاستثمار والتنمية السياحية الوطنية بالتضامن مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن صناعة السياحة هي صناعة اقتصادية كبيرة، تسهم فيها جهات متعددة، والكثير من اللاعبين وفيها الكثير من الثغرات، إلا أن التفاعل موجود، وإقبال المواطنين على السياحة المحلية يزداد.

وأضاف "المجتمع كان يعتقد أن المواطنين لا يريدون السياحة، وأنا تفاجأت مثلما تفاجأ غيري بأن المواطنين أصبحوا أسرع من الدولة في الإقبال على الخدمات السياحية، وضغطهم لتطوير المواقع والخدمات السياحية، وفتح المواقع الأثرية والتراثية".

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار قطاع الإيواء السياحي وبعض الخدمات السياحية، أوضح الأمير سلطان بن سلمان أن دعم القطاع السياحي وتمويله سيسهم في كثرة المرافق والمنشآت السياحية، وبالتالي انخفاض أسعارها.

مشيراً إلى أن إنشاء عشرات الفنادق أسهم في انخفاض أسعارها في بعض المدن الكبيرة مثل الرياض، لوجود العرض في الغرف الفندقية والتنافس، ولكن هناك مناطق لا يوجد فيها تمويل كافٍ للمرافق السياحية، سواء الفنادق أو المراكز الترفيهية، لأن الدولة لا يوجد فيها نظام تمويل إلا تمويل الفنادق.

وأضاف: "نحن نعمل حالياً مع وزارة المالية حسب توجيهات الدولة ومجلس الوزراء لوضع نظام كامل لعملية تمويل قطاع اقتصادي جديد، ولا يمكن أن ينطلق هذا القطاع وتنخفض الأسعار وتوجد فيها المرافق المميزة إلا بوجود دعم تمويلي لتنطلق السياحة في المناطق التي لا يوجد فيها الآن حركة سياحية كثيرة، وعندما تنشأ المرافق فيها تأتي الحركة السياحية".

وأبان الأمير سلطان "كان هناك تأخير في إصدار الكثير من القرارات، إلا أنه وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ولي العهد، فقد صدرت قرارات مهمة للهيئة وللسياحة الوطنية في هذا العام، مثل قرار إنشاء المشروع الوطني للحرف والصناعات التقليدية، وأيضاً صدر قرار أعتقد أنه تاريخي لتطوير شامل لاستراحات الطرق، كما صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء بإنشاء البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ونستشرف صدور قرارات وأنظمة قريبة سيكون لها دور كبير في دعم السياحة، ومنها إقرار الأنظمة الجديدة للسياحة والآثار والتراث العمراني".



وكشف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن مشروع جديد ستنفذه الهيئة بعنوان "عيش السعودية" يهدف إلى تعريف الطلاب بوطنهم من خلال رحلات سياحية خاصة بهم.